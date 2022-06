Aborto, Biden: “Giorno triste per gli Stati Uniti, giudici scelti da Trump hanno rovesciato la legge” “È un giorno triste per gli Stati Uniti.So che molte donne andranno incontro a situazioni difficilissime. Sono dalla vostra parte, vi ascolterò. Non è finita qui. Il Congresso agisca”: le parole di Joe Biden dopo la sentenza della Corte Suprema sull’aborto.

A cura di Annalisa Girardi

"È un giorno triste per gli Stati Uniti": queste le parole di Joe Biden, intervenuto in conferenza stampa per commentare la decisione della Corte Suprema sull'aborto, che ha cancellato la sentenza ‘Roe v. Wade' sull'aborto. "Non ingannatevi, questa decisione è il risultato degli ultimi anni. Tre giudici nominati da Donald Trump hanno rovesciato la legge. La Corte ha fatto una cosa mai accaduta prima, ha tolto un diritto costituzionale che veniva già riconosciuto alle cittadine americane", ha detto, sottolineando come la salute delle donne degli Stati Uniti d'America sia ora a rischio.

Il presidente USA ha quindi affermato che la sua amministrazione farà tutto ciò che è in suo potere per assicurare alle cittadine un diritto fondamentale. "So che molte donne andranno incontro a situazioni difficilissime. Sono dalla vostra parte, vi ascolterò. Questa decisione mostra come la Corte sia distantissima dalla vita reale delle persone. Ma non è la parola finale, non è finita qui. Il Congresso agisca".

Clinton e Obama: "Passo indietro"

Hillary Clinton ha etichettato la decisione della Corte sull'aborto come una "infamia", un "passo indietro per i diritti delle donne e i diritti umani". Sulla stessa linea l'ex First Lady Michelle Obama: "Ho il cuore spezzato per le americane che hanno perso il diritto fondamentale di assumere decisioni informate sul loro corpo. È una decisione orribile che avrà delle conseguenze devastanti".

Texas e Missouri vietano l'aborto dopo la sentenza della Corte Suprema

Iniziano già a farsi sentire gli effetti della decisione della Corte Suprema. Il Texas e il Missouri hanno infatti già proibito l'aborto. Il procuratore generale texano, Ken Paxton, ha annunciato che l'aborto è ora illegale con effetto immediato, sottolineando che le strutture che effettuano interruzioni volontarie di gravidanza sono da considerare "responsabili penalmente a partire da oggi". Il governatore del Missouri, da parte sua, ha dichiarato: "Nulla nel testo, nella storia o nella tradizione della Costituzione degli Stati Uniti ha dato ai giudici federali non eletti l'autorità di regolare l'aborto. Questo è un giorno monumentale per la santità della vita".

L'ex presidente Donald Trump, alla richiesta di un commento sulla notizia, ha lodato la decisione della Corte a Fox News: "Dio ha preso la decisione. Questo è rispettare la Costituzione e restituire quei diritti che avrebbero dovuto essere restituiti molto tempo fa".