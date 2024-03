video suggerito

Benjamin Netanyahu si sottoporrà a un intervento all'ernia: Yariv Levin capo del governo a interim Il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sottoporrà questa sera a un intervento all'ernia. Il suo vice, Yariv Levin, sarà a capo del governo ad interim. Prima dell'operazione, Netanyahu terrà una conferenza stampa prevista in serata a Gerusalemme.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il premier Netanyahu

Si sottoporrà a un intervento chirurgico per l'ernia Benjamin Netanyahu, premier israeliano che guida le operazioni militari sulla Striscia di Gaza dove, solo dal mese di ottobre, sono morte più di 30mila persone. Netanyahu si sottoporrà all'intervento in anestesia generale e ad assumere la carica di capo del governo ad interim durante l'operazione chirurgica, che si svolgerà in serata, sarà il vicepremier e ministro della Giustizia Yariv Levin. Il premier israeliano era già stato operato per l'ernia nel 2013.

Prima dell'intervento chirurgico, Netanyahu terrà una conferenza stampa prevista per questa sera a Gerusalemme. Ad annunciarlo è stato il suo ufficio, che ha specificato che quella prevista per stasera sarà la prima conferenza stampa in oltre un mese. Mentre le notizie sull'operazione e sulla guida ad interim assegnata a Levin si susseguono, un aereo dell'aereonautica israeliana ha bombardato oggi il cortile dell'ospedale dei Martiri di al Aqsa, nella città di Deir al Balah, il più importante nella zona centrale di Gaza, provocando diverse vittime.

Bombardamento su ospedale di Al Aqsa

A dare notizia del bombardamento è stato Hamas, che ha sottolineato che dopo l'attacco sono state registrate centinaia di martiri e feriti tra sfollati e giornalisti. Per l'esercito israeliano, invece, l'ospedale era "un comando operativo" della Jihad islamica palestinese. L'Idf sostiene che l'ospedale non sia stato danneggiato e che continui a lavorare, mentre Hamas ha fatto sapere che le bombe "hanno colpito tende di giornalisti e sfollati dell'ospedale", causando un numero imprecisato di morti e feriti. Hamas ha chiesto alle "organizzazioni internazionali, regionali e locali" del settore medico di condannare quest'ultimo attacco e considerano gli Usa "pienamente responsabili del loro sostegno militare e politico a Israele".

Yariv Levin

Chi è Yariv Levin, vicepremier israeliano

Yariv Levin, 55 anni a giugno, ha mosso i primi passi in politica durante gli studi all'Università di Gerusalemme nelle giovani leve del Likud, gruppo nazionalista liberale di destra. Levin è anche avvocato di diritto civile e commerciale, dal 1999 al 2007 è stato vicepresidente dell'Israel Bar Association. È entrato nel Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, nel 2009, svolgendo le funzioni di presidente tra il 2020 e il 2021 e poi temporaneamente anche nel 2002.

In quell'anno è stato poi nominato vice di Netanyahu e ministro della Giustizia. Levin sta portando avanti la contestata riforma che vede ridursi il potere della Corte Suprema. In passato è stato ministro del Turismo (dal 2015 al 2020), della Sicurezza Interna (solo per 10 giorni nel 2015) e dell' integrazione (2018-2019).