Barca capovolta da una balena, muoiono 5 persone L’incidente a Kaikōura (Nuova Zelanda), luogo popolare per l’osservazione dei cetacei, dove il mare si inabissa velocemente vicino alla costa.

A cura di Biagio Chiariello

Una barca con 11 persone a bordo si è capovolta al largo di Goose Bay, a Kaikōura, in Nuova Zelanda, dopo essersi scontrata con una balena. Cinque persone sono morte.

Le altre sei a bordo dell'imbarcazione sono state soccorse, con le le autorità stanno continuando a indagare sulle cause dell'incidente. Il sergente di polizia di Kaikōura, Matt Boyce, ha sapere che sono tutti in condizioni stabili in un centro sanitario locale, mentre uno di loro è stato trasferito in un ospedale nella città di Christchurch per precauzione.

La polizia non ha ancora parlato ufficialmente di balene, ma il sindaco di Kaikōura, Craig Mackle, non ha dubbi: "L'acqua era calma al momento dell'incidente, quindi si presume che una balena fosse emersa da sotto la barca"; e anche un dirigente della polizia, anche se non in forma ufficiale, ha parlato di una possibile collisione con un grande cetaceo.

Kaikōura è un luogo popolare per l'osservazione delle balene. Il fondale marino si inabissa in profondità velocemente lasciando la costa, creando acque profonde vicino alla riva. Diverse aziende offrono gite in barca o gite in elicottero.

"Ti viene sempre in mente che potrebbe accadere un incidente del genere in un posto così", ha ammesso Mackle aggiungendo che comunque non aveva sentito parlare di incidenti simili in precedenza.

Secondo quanto riporta una testata locale, "Stuff", una testimone, Vanessa Chapman, ha riferito che si trovava sulla costa quando si è accorta di una persona seduta in cima ad una barca capovolta che agitava le braccia. Poi, l'immediato intervento dei soccorritori arrivati in elicottero, che ha evitato un bilancio ancora più drammatico.