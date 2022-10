Bambino sbranato da un leone: Nitin aveva solo 3 anni. La belva è ancora libera Il piccolo Nitin Rakeshbhai Mehda, è stato preda del leone che l’ha portato via dalla fattoria della sua famiglia a Ghanshyam Nagar, nel dipartimento di Savarkundla, in India.

A cura di Biagio Chiariello

Un bambino di 3 anni è stato sbranato da un leone in India. Come riporta il Mirror, Nitin Rakeshbhai Mehda sarebbe stato vittima del grosso felino a Ghanshyam Nagar, nella municipalità di Savarkundla. Quando si è diffusa la voce che il piccolo era scomparsa, sul posto sono intervenuti i soccorsi ed è subito partita un'operazione per rintracciare Nitin.

Ma purtroppo del bimbo sono stati ritrovati solo i resti, come confermato dall'indagine avviata dal dipartimento forestale locale. In particolare, le autorità non sono riuscite a rinvenire il busto e le braccia, segno del fatto che il piccolo Nitin potrebbe essere stato divorato dal leone.

Nella zona sono state installate diverse trappole, ma fino a venerdì 28 ottobre della bestia non è stata trovata traccia. Il leone rimane libero.

Leggi anche Bambini in lacrime al funerale di Andrea Roberti, pilota di 16 anni morto sulla pista di motocross

All'inizio di questo mese, la polizia indiana ha ucciso una tigre dopo aver ferocemente ucciso almeno nove persone. L'operazione che ha portato all'abbattimento della "mangiatrice di uomini di Champaran”, ha coinvolto 200 persone. La tigre stava terrorizzando i residenti intorno alla Riserva della tigre di Valmiki a Champaran, nell'India orientale, da circa un mese, sbranando anche una donna e suo figlio di otto anni.

Gli animalisti locali attribuiscono episodi come questi, di straordinaria aggressività degli animali selvatici nei confronti degli uomini, alla rapida espansione degli insediamenti umani in India, cresciuti intorno alle foreste e vicino alle principali rotte della fauna selvatica. Secondo i dati del governo, quasi 225 persone hanno perso la vita in attacchi di tigri in India tra il 2014 e il 2019.