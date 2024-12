Bambino di 8 anni in un pallone gonfiabile finisce alla deriva in Brasile: salvato da un marinaio I fatti sono avvenuti nei pressi di Praia do Lázaro, sulla costa nord di San Paolo, in Brasile. A salvare il piccolo è stato un marinaio che stava facendo una gita in barca coi propri figli. Non si tratta del primo incidente di questo tipo nella zona. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un pallone gonfiabile finisce alla deriva a Ubatuba, sulla costa nord di San Paolo, in Brasile. All'interno c'è un bambino. I fatti sono accaduti martedì 24 dicembre nei pressi di Praia do Lázaro. A salvare il piccolo è stato un marinaio che stava facendo un giro in barca con i figli, come riporta l'edizione locale della CNN. Il bambino sta bene.

"Abbiamo innanzitutto parlato con il bambino, non mi era chiaro se riuscisse a respirare o meno", ha spiegato l'uomo. "L’ho calmato ed è stato allora che mia figlia ha iniziato a filmare". Rafael fa spesso delle gite in barca a Ubatuba e afferma che c'era già stato un altro caso di boa galleggiante finita alla deriva. "La gente affitta questi palloni tenendoli attaccati alla riva. Tuttavia, il caso si è allentato e poi è arrivato un forte vento. La boa è finita contro le rocce e ha fatto un buco, perdeva", dice l'uomo.

Il bimbo era davvero disperato. Era spaventato, lì da solo, in mezzo al mare. Gli ho chiesto se respirava bene e lui mi ha fatto il pollice in su. Dentro urlava, ma non riuscivo a capire molto bene", aggiunge.

L'equipaggio dell'altra barca visibile nel video è riuscito a legare un cavo attorno al pallone e a portare il ragazzo a riva. Hanno scelto di non aprire la boa per paura che il piccolo annegasse, secondo quanto riferito da Rafael. "Lo abbiamo condotto in spiaggia e lì c'era la sua famiglia… erano distrutti, piangevano", ha ricordato ancora l'uomo.

Rafael e gli altri presenti hanno poi provato a segnalare l'accaduto agli uomini del Grup. de Bombeiros Marítimo, ma non hanno ricevuto risposta. Sui social media, l'agenzia dei vigili del fuoco ha raccomandato che i bambini entrino in acqua solo se accompagnati da un adulto, tenendosi sempre vicini al bagnasciuga. Un'altra avvertenza riguarda l'uso delle boe gonfiabili, poiché tali oggetti possono indurre un falso senso di sicurezza.