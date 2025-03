Condannato a 5 anni per aver palpeggiato la nipote: nonno 87enne finisce in carcere

video suggerito

Era stato accusato di aver palpeggiato più volte la nipotina, abusi gravissimi documentati a partire dal 2017, e condannato per violenza sessuale nel 2020. Il 7 marzo scorso la sentenza è diventata esecutiva: il nonno di 87 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Rubiera (Reggio Emilia) e portato in carcere.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Era stato accusato di aver palpeggiato più volte la nipotina, abusi gravissimi documentati a partire dal 2017. Ora il nonno di 87 anni è finito in carcere, dopo essere stato condannato a 5 anni e 6 mesi per violenza sessuale.

A denunciare gli abusi era stata la mamma della bimba

I fatti risalgono a qualche anno fa. A scoprire quello che stava accadendo era stata la madre della piccola, che si era immediatamente rivolta ai Carabinieri della stazione di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, formalizzando una denuncia.

Fra il nonno paterno e la bambina, entrambi residenti nell'area del distretto ceramico reggiano, c'era molta confidenza ma gli atteggiamenti dell'anziano avevano preso una piega esplicita e gli atteggiamenti spinti da un punto di vista sessuale avevano turbato profondamente la minore.

L'uomo condannato a 5 anni e 6 mesi per violenza sessuale nel 2020

Proprio sugli atti delle indagini, che si sono svolte sotto il coordinamento della procura reggiana retta dal procuratore Calogero Gaetano Paci, si è fondato il giudizio emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 28 ottobre 2020. I giudici all'epoca avevano riconosciuto colpevole il nonno, condannandolo a 5 anni e 6 mesi di reclusione.

Era stata inoltre decisa l'applicazione in maniera perpetua delle pene accessorie dell'interdizione dell'esercizio di Tutela e Curatela, interdizione dei Pubblici Uffici, e l'interdizione Legale durante la pena.

La sentenza è diventata esecutiva il 7 marzo 2025

La sentenza di condanna, confermata nell'aprile 2024 anche dalla Corte d'Appello di Bologna, è diventata esecutiva il 7 marzo 2025. L’ordine di esecuzione della misura è stato trasmesso ai Carabinieri della stazione di Rubiera. I militari hanno raggiunto l’uomo, oggi 87enne, nella sua casa per portarlo in caserma e poi in carcere, dove dovrà scontare la pena prevista.