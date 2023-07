Baltimora, sparatoria di massa in strada: 28 persone ferite e due morti Ventotto persone sono rimaste ferite in una sparatoria di massa a Baltimora. Due persone hanno perso la vita, altre tre sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Si indaga per trovare il killer.

A cura di Gabriella Mazzeo

Due persone sono decedute e altre 28 sono rimaste ferite in una sparatoria di massa avvenuta a Baltimora, nel quartiere di Brooklyn Homes. Tre persone sarebbero rimaste ferite gravemente. Sul posto è intervenuta la polizia che in un Tweet ha fatto sapere di essere intervenuta in Gretna Avenue, a sud della città.

Alcuni testimoni hanno riferito alla stampa di aver sentito 20 o 30 colpi di arma da fuoco prima della strage. Secondo quanto si apprende, centinaia di persone si erano riunite per il "Brooklyn Day", giornata di festa per gli studenti americani.

Il responsabile della sparatoria non è ancora stato rintracciato dalle autorità e il movente resta ignoto. La polizia ha ricevuto le chiamate di diversi testimoni e l'allarme di più persone intorno a mezzanotte e mezza (ora locale). Una volta arrivati sul posto, i poliziotti non sono però riusciti a fermare il responsabile, già fuggito dopo gli spari.

"Questo è stato un atto sconsiderato e codardo che è accaduto qui e che ha alterato in modo permanente molte vite ed è costato la vita a due persone", ha dichiarato il sindaco Brandon Scott, rivolgendosi poi al responsabile: "Non ci fermeremo finché non ti troveremo, e lo faremo".

Le indagini per risalire all'identità del responsabile sono ancora in corso. Le forze dell'ordine americane hanno ascoltato la versione delle persone presenti sul luogo della sparatoria. Le tre persone gravemente ferite sono state trasportate in ospedale per essere curate dal personale medico. Le altre 28 persone rimaste coinvolte, invece, non sono in pericolo di vita.

Ancora nessuna informazione sull'identità delle due persone morte nell'attacco. Ulteriori informazioni saranno diffuse nelle prossime ore. Le forze dell'ordine hanno chiesto a tutti i cittadini di Baltimora di parlare con i poliziotti per fornire informazioni utili sul killer.