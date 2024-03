Ballano e cantano in strada a Teheran per celebrare il capodanno persiano: arrestate due donne Due donne sono state arrestate a Teheran, in Iran, dopo che un video nel quale sono state riprese mentre cantano e ballano per celebrare l’arrivo del capodanno persiano è divenuto virale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Due giovani donne sono state arrestate a Teheran dopo la pubblicazione di un video nel quale ballavano per festeggiare l'arrivo del capodanno persiano. La notizia è stata riportata anche da alcuni media iraniani. La clip delle due che ballano nei pressi di piazza Tajrish, luogo di ritrovo dei giovani nel nord della capitale iraniana, è diventata virale sui social, con centinaia di condivisioni arrivate soprattutto dopo l'arresto.

Il procuratore di Teheran, stando a quanto riferito dall'agenzia di stampa Tasnim, avrebbe ordinato l'arresto delle due protagoniste del filmato che "avrebbero infranto le norme sociali ballando in piazza Tajrish. Le due erano vestite da Haji Farouz, personaggio folcloristico dagli abiti rossi. Con danze, canti e il suono dei tamburelli, Hadji Farouz annuncia l'arrivo del capodanno persiano (Nowruz) che è previsto per il prossimo 20 marzo.

Secondo la legge iraniana, i balli in pubblico e la presenza di donne non accompagnate sono punibili con l'arresto. Negli ultimi mesi, numerosi filmati di questo tipo sono stati girati nei luoghi pubblici di Teheran e resi pubblici online per protesta contro le leggi oppressive nei confronti delle giovani donne iraniane.

Il movimento di protesta è nato soprattutto in seguito alla morte di Masha Amini, la 22enne arrestata a fine 2022 a Teheran e uccisa dalle forze di polizia con l'accusa di aver indossato male lo hijab. Il suo decesso e il conseguente insabbiamento delle cause che avevano provocato la morte della giovane sono stati il motore delle proteste di piazza che per mesi avevano paralizzato il Paese, con violentissime repressioni nel sangue da parte delle forze dell'ordine e perfino blitz avvenuti all'interno delle scuole frequentate da studenti giovanissimi. Gli interventi delle forze di polizia all'interno delle aule scolastiche erano stati effettuati per spaventare i cittadini e spingerli ad evitare qualsiasi manifestazione.