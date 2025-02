video suggerito

Azzannato dal mastino in casa dei nonni, muore bimbo di 11 mesi in Spagna La tragedia ieri a Fonollosa (Barcellona). Il bambino, di 11 mesi, è stato attaccato da un cane mastino in casa dei nonni. Aperta un'inchiesta.

A cura di Davide Falcioni

Un bimbo di 11 mesi è morto ieri a Fonollosa (Barcellona) dopo essere stato attaccato dal mastino in casa, secondo quanto hanno reso noto i Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, che hanno aperto un'inchiesta sulla vicenda.

I fatti sono avvenuti intorno alle sei del pomeriggio: l'animale domestico ha azzannato il bambino in circostanze ancora da chiarire, causandogli ferite rivelatesi letali. L'autorità giudiziaria ha aperto un'inchiesta sull'accaduto, che ha profondamente scosso il comune nella provincia di Barcellona, dove la famiglia della piccola vittima è molto conosciuta. Sembra che il bimbo, al momento dell'attacco, fosse affidato ai nonni nella fattoria di loro proprietà, secondo quanto anticipato dal Regiò 7.

Il sindaco di Fonollosa, Eloi Hernandez, ha segnalato che l'intera comunità è in stato di shock definendo l'accaduto "un'autentica disgrazia".

Il caso ricorda la tragica fine della piccola Giulia L., la bimba di nove mesi che – secondo il racconto del padre Vincenzo, indagato a piede libero per omicidio colposo – nella notte tra sabato e domenica, ad Acerra, è stata aggredita e uccisa dal pitbull di famiglia mentre dormiva sul lettone dei genitori.

Da domenica, tramite il suo legale, l'uomo continua a ripetere la versione fornita alla polizia, sottolineando di essersi addormentato accanto alla figlia sul letto matrimoniale per circa un'ora, di aver trovato la bambina a terra riversa nel sangue e di averla portata nella vicina clinica, dove, stando al referto medico, è deceduta per le gravi condizioni. Quando è arrivata in ospedale Giulia era viva, circostanza che smentirebbe l'indiscrezione secondo cui avrebbe subito la rottura del collo: sarà comunque l'autopsia, già eseguita, a dire l'ultima parola sulle cause del decesso.