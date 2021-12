Auto precipita nella tromba dell’ascensore: sei persone ferite. Cosa è successo Un’automobile è finita giù per la tromba di un ascensore per veicoli di un hotel di Santander, in Spagna. Il bilancio è di sei persone con ferite lievi e due vetture danneggiate seriamente.

A cura di Biagio Chiariello

Un rocambolesco incidente è avvenuto a Santander, nel nord della Spagna. Un'auto è letteralmente precipitata nella tromba dell'ascensore per veicoli all'interno di un hotel, il Gran Hotel Sardinero. Come fanno sapere i vigili del fuoco della città iberica, l'episodio – risalente a ieri, domenica 5 novembre – ha reso necessario l'intervento di ben 13 pompieri, mentre sei persone sono rimaste ferite (tutte comunque senza gravi conseguenze) e due macchine hanno subito ingenti danni.

La dinamica dell'incidente, però, non sembra essere ancora chiara. Secondo il giornale locale El Montanés, ci sono almeno due versioni diverse: stando a fonti municipali, scrive questa testata, la porta dell'ascensore si sarebbe aperta nel momento sbagliato, mentre secondo le fonti dell'hotel in cui è avvenuto il fatto, la porta della cabina – chiusa – sarebbe stata sfondata dal conducente alla guida del veicolo, che avrebbe premuto il pedale sbagliato (quindi l'acceleratore invece del freno) finendo dritto nella tromba, come si vede anche nelle foto poi circolate online. Una semplice confusione, insomma.

La vettura, con quattro persone a bordo, avrebbe poi impattato sulla parte esterna della cabina dell'ascensore. Al suo interno c'era un'altra auto con due persone a bordo, risultata parzialmente schiacciata. Nessuno dei sei feriti, comunque, sarebbe in pericolo di vita, secondo quanto riporta il quotidiano El Montanes. A seguito della chiamata di emergenza, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Santander e della Polizia Nazionale. Serviranno comunque ulteriori accertamenti per stabilire con certezza le cause del singolare incidente.