Auto coi bimbi giù dal dirupo, si salvano tutti ma la felicità diventa dramma: “È stato il padre” A bordo della vettura vi erano padre, madre e due figli piccoli di 4 e 7 anni e nessuno di loro ha riportato ferite gravi. La gioia per il salvataggio però purtroppo poco dopo si è trasformata in dramma quando la polizia statunitense ha accusato il padre al volante di un “atto intenzionale”.

A cura di Antonio Palma

Un vero e proprio miracolo, così i soccorritori descrivono quanto accaduto nei giorni scorsi in California dove i quattro occupanti di un’auto volata giù da una scogliera per oltre 80 metri si sono incredibilmente salvati senza riportare danni permanenti.

Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, lungo la Pacific Coast Highway, a Montara, credevano di trovarsi di fronte a una tragedia. In quell’auto caduta giù da una scogliera e ridotta a un ammasso di lamiere dopo un volo di 80 metri pensavano non fosse sopravvissuto nessuno.

Poco dopo hanno visto invece che qualcuno si muoveva nell’abitacolo intrappolato tra scogli e oceano e l’operazione che credevano di recupero corpi si è trasformata in una operazione di soccorso.

La seconda sorpresa è arrivata dall’ospedale dove i due adulti e i due minori, una bambina di 7 anni e un bambino di 4 anni, sono stati trasportati d’urgenza. Nessuno di loro infatti ha riportato ferite mortali e addirittura i due piccoli solo ferite lievi.

La gioia per il salvataggio però purtroppo poco dopo si è trasformata in dramma quando le autorità hanno accusato il padre al volante di un "atto intenzionale". Dai primi accertamenti, infatti, è emerso che la manovra sarebbe stata volontaria e ora l’uomo sarà incriminato per tentato omicidio.

L’auto, una Tesla, è precipitata dall'autostrada all’altezza di una curva dove non ci son barriere di protezione e per questo teatro di altri incidenti analoghi tanto da essere soprannominata “Curva del diavolo”.

L’auto si è ribaltata un paio di volte prima di fermarsi sulle ruote, incastrata contro la scogliera a pochi metri dall’Oceano e dalle onde. A bordo padre, madre e due figli piccoli. Tutti sono stati estratti e issati tramite un elicottero prima di essere trasportati in ospedale con varie lesioni e ferite ma nessuno in gravi condizioni.

"Siamo spesso chiamati sul posto e nelle macchine che vanno giù oltre la scogliera non sopravvive mai nessuno. Questo è stato un miracolo assoluto", ha dichiarato il portavoce dei pompieri.

Le successive indagini hanno stabilito che la Tesla non stava operando in modalità Autopilota e che le condizioni della strada erano buone. Poi il terribile annuncio della polizia stradale: l’automobilista e padre dei bimbi, il 41enne Dharmesh A. Patel, è stato posto in stato di arresto in ospedale con l'accusa di tentato omicidio e abusi sui minori.