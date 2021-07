Un lunedì da incubo per un 65enne austriaco che quando si è svegliato e ha raggiunto il bagno come ogni mattina non pensava che di lì a poco sarebbe finito in ospedale per un morso di serpente. E invece è proprio quello che è accaduto quando l'uomo si è seduto sul water dal quale è spuntato fuori un pitone lungo quasi due metri che lo ha morso nella zona dei genitali. A raccontare l'assurda storia è il protagonista della vicenda che si è rivolto alla polizia intervenuta immediatamente nel suo appartamento di Graz.

Mi sono seduto sul water e ho sentito un pizzico

Erano le 6 del mattino quando il 65enne, probabilmente ancora assonnato, ha raggiunto il bagno e si è seduto sul water. Pochi secondo e ha iniziato a urlare dal dolore a causa di un morso dato da un serpente. "Poco dopo essersi seduto sul water, l'uomo, residente a Graz, come da lui raccontato, ha sentito un ‘pizzico' nell'area dei suoi genitali", le parole del portavoce della polizia. Il serpente, un pitone originario dell'Asia e lungo 1,6 metri, aveva lasciato l'appartamento del suo proprietario, vicino di casa del 65enne, per raggiungere proprio la casa dell'uomo che è poi finito in ospedale.

Il serpente apparteneva al vicino di casa

Lo avrebbe fatto, secondo quanto ricostruito dalla polizia, scivolando nella toilette attraverso gli scarichi, anche se il suo percorso esatto non è ancora chiaro alla polizia. Un esperto di rettili contattato dai servizi di emergenza ha rimosso il serpente dalla toilette, lo ha pulito e lo ha restituito al suo proprietario. Il 65enne intanto, finito in ospedale, è stato medicato dopo aver riportato delle ferite lievi mentre il vicino di casa dell'uomo, un 24enne che possiede 11 serpenti, tutti costrittori ma velenosi, è stato denunciato l'accusa di aver causato lesioni personali per negligenza.