Australia, un ragazzino è stato ucciso da uno squalo in una nota località turistica L'aggressione è avvenuta nei pressi di Ethel Beach nel Parco nazionale di Innes, una zona molto popolare tra turisti, pescatori e surfisti. L'Australia quest'anno ha registrato diversi attacchi letali di squali.

A cura di Biagio Chiariello

Un ragazzino è stato ucciso da uno squalo in una popolare località turistica e surfistica nella penisola di Yorke, nel sud dell'Australia. Lo riporta la Bbc citando la polizia. Il corpo del giovane è stato recuperato dopo l'attacco, vicino a Ethel Beach nel Parco nazionale di Innes, hanno precisato gli agenti.

La polizia, che non ha fornito informazioni sull'età dell'adolescente, ha annunciato che gli agenti stanno preparando un rapporto per il medico legale.

"È un incidente tragico, tragico", ha detto Luke Sykora, residente e surfista di Marion Bay, la città più vicina a a Ethel Beach. "Ho visto parecchi squali qui in questi 22 anni, ma questo è il primo attacco letale di cui abbia memoria. Non lo augurerei a nessuno… nemmeno di essere sulla stessa spiaggia nello stesso momento. Penso che la città ora sia in lutto – penso che sia molto triste e molto tragico, e un po' una rivelazione".

Anche Marty Goody, che pratica surf nella zona da decenni, ha riferito ad Abc News che nella zona gli squali sono stati sempre presenti, "ma sembra che adesso ce ne siano molti di più".

Il parco nazionale di Innes, che si trova all'inizio del Golfo di Spencer, è molto popolare tra turisti, pescatori e surfisti ed è noto per le sue correnti a volte anche molto forti e le grandi onde.

Nadine Valente è un'imprenditrice, comproprietaria di Reef Encounters Fishing Charters, giovedì pomeriggio ha detto di aver visto diversi blocchi stradali verso Ethel Beach: "C'era un'ambulanza, un'auto della polizia e dei ranger diretti lì in spiaggia", ha detto ad Abc News. "È uno shock sapere che nella penisola di Yorke sia avvenuto un attacco di uno squalo".

L'Australia ha registrato più attacchi di squali di qualsiasi altro Paese tranne gli Stati Uniti. A maggio, un surfista è stato attaccato e ucciso da uno squalo al largo della penisola di Eyre, mentre a febbraio, una ragazza di 16 anni è stata sbranata da uno squalo in un fiume a Perth.