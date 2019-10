Una donna di Perth, in Australia, è stata accusata di duplice omicidio dopo che le sue giovani figlie sono state trovate morte venerdì sera. I corpi di Tiana Djurasovic, 6 anni, e di sua sorella Mia di 10 anni sono stati rinvenuti primi di vita nel pomeriggio del 25 ottobre. "Una donna di 38 anni, Madeley, è stata accusata di due casi di omicidio” hanno confermato gli investigatori in una dichiarazione rilasciata oggi. La signora Djurasovic lavorava come infermiera e la famiglia faceva parte della ristretta comunità bosniaca di Perth, fa sapere l’emittente WA Today.

L'amico di famiglia, Philip Couper ha detto che sua figlia, anche lei di nome Mia, era compagna di classe della vittima di 10 anni. "Le due sorelle erano inseparabili e solo pochi mesi fa, Mia (Djurasovic) ha partecipato alla festa per il decimo compleanno di mia figlia Mia; le foto ora sembrano surreali in quanto tutti i bambini erano così felici …" ha scritto in un post emozionante su social media. Couper ha anche affermato che sua figlia era "sconvolta e scioccata" dal fatto che non avrebbe “più avuto il suo abbraccio quotidiano a scuola” da Mia Djurasovic

. Il vice commissario di WA Steel, Paul Steel, ha dichiarato che gli investigatori e la polizia forense lavoreranno sulla scena del crimine nelle prossime settimane per indagare sulle circostanze delle morti. "La WA police sta facendo tutto il possibile per indagare sulla questione e cercare di identificare ciò che ha portato a questi tragici eventi", ha affermato Steel. La tragedia fa seguito ad altri tre episodi analoghi negli ultimi 18 mesi, che hanno visto come protagonisti bambini uccisi nelle loro case.