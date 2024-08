video suggerito

Attacco con coltello al Festival di Solingen, in Germania: "Almeno 3 morti, è terrorismo". Caccia al killer Paura a Solingen, in Germania, dove un uomo armato di coltello ha colpito per strada alcuni passanti durante il Festival cittadino provocando la morte di almeno 3 persone. Otto al momento i feriti, di cui 5 gravi. La polizia parla di terrorismo. Attentatore in fuga: caccia all'uomo in tutto il Paese.

A cura di Ida Artiaco

Paura nella serata di ieri a Solingen, nel Nordreno-Vestfalia, in Germania: un uomo armato di coltello ha colpito diversi passanti per strada mentre erano in corso i festeggiamenti per il 650esimo anniversario della città. Le vittime, che sarebbero state scelte a caso tra la folla, sono al momento 3 (due uomini e una donna) e diversi i feriti, di cui 5 gravi, come hanno riferito le autorità locali, per le quali si tratterebbe di un atto di terrorismo. In fuga l'attentatore: è caccia all'uomo in tutto il Paese.

Tutto è cominciato venerdì sera intorno alle 21.45, quando si è verificato l'attacco nella zona di Fronhof, dove era allestito un palco per la musica dal vivo che avrebbe attirato in città, per la produzione di armi da taglio, circa 80mila persone. Il Festival, che era stato ribattezzato "Festival della diversità", è stato annullato e la cittadina isolata. Gli incroci stradali sono stati chiusi e i residenti sono stati invitati a rimanere in casa.

"A Solingen siamo tutti in stato di shock, orrore e grande tristezza. Volevamo festeggiare insieme l'anniversario della nostra città e ora dobbiamo piangere i morti e i feriti", ha scritto il sindaco di Solingen, Tim Kurzbach, in un messaggio sui social media. "Il fatto che ci sia stato un attacco alla nostra città mi strazia il cuore. Sulla vicenda è intervenuto anche il primo ministro del Nord-Reno Vestfalia, Hendrik Wüst: "Il Nord Reno-Vestfalia è unito nello shock e nella tristezza. In queste ore buie, le persone del nostro Paese e non solo sono a Solingen con il cuore e la mente. Un atto della violenza più brutale e insensata ha colpito il cuore del nostro Paese", è stato il suo messaggio su X.

"Il brutale attacco alla festa di Solingen ci sconvolge profondamente. Siamo a lutto per le persone che sono state strappate alla vita in modo spaventoso. I miei pensieri vanno in queste ore ai familiari delle vittime e a chi è rimasto gravemente ferito", ha detto invece in una nota la ministra dell'Interno Nancy Faeser, commentando l'attentato.

Secondo quanto riporta la Bild, l'aggressore, che "sembrerebbe essere un arabo", avrebbe colpito le persone a caso, agendo però in modo mirato e pugnalando deliberatamente al collo le vittime. Per questo la polizia "parla di un attacco terroristico. L'aggressore ha pugnalato persone a caso con un coltello. Ecco perché attualmente presupponiamo un attacco terroristico", ha spiegato al quotidiano tedesco l'ispettore capo Sascha Kresta, portavoce della polizia di Wuppertal.