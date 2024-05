Assalto a furgone della polizia penitenziaria: 3 agenti uccisi in Francia, detenuto in fuga Tre agenti delle polizia penitenziaria sono stati uccisi oggi 14 maggio durante un assalto al loro furgone mentre stavano trasportando un detenuto che ora è in fuga. Tutto è accaduto a Eure, in Normandia in Francia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

57 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagini dal video pubblicato sui social e riprese dalla testata locale Le Bien Public

Tre agenti delle polizia penitenziaria sono stati uccisi oggi 14 maggio durante un assalto al loro furgone in Francia. Tutto è accaduto in pochi attimi: il loro furgone era fermo a un casello autostradale a Eure, in Normandia, poi gli spari. Lo riferisce la polizia, come riporta Le Figaro.

Stando alle prime informazioni il furgone stava trasportando un detenuto da Rouen verso il carcere di Évreux quando è stato avvicinato da due auto, un'Audi A5 bianca e una BMW serie 5. Tutto è avvenuto in pochi secondi: gli spari hanno ucciso i tre agenti della polizia penitenziaria e il detenuto è riuscito a fuggire. Purtroppo quando sono stati allertati i soccorsi, nulla è stato possibile per salvare la vita ai tre agenti della polizia penitenziaria: troppo gravi le ferite riportate degli spari.

Intanto il ministro della Giustizia francese Eric Dupond-Moretti si è recato all'unità di crisi e ha affidato le sue parole in un post su X: "Tutti i miei pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e ai loro colleghi".

Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente Emmanuel Macron: "L'attentato di questa mattina, che è costato la vita agli agenti dell'amministrazione penitenziaria, è uno shock per tutti noi. La Nazione è al fianco delle famiglie, dei feriti e dei loro colleghi". E ancora: "Si sta facendo di tutto per trovare gli autori di questo crimine affinché sia ​​fatta giustizia in nome del popolo francese. Saremo intrattabili".

L'assalto durante il viaggio di ritorno verso il carcere

Cosa sia successo è ancora da chiarire nel dettaglio. L'assolto è avvenuto verso le 11 di questa mattina: il detenuto era stato ascoltato dal giudice di Rouen per l'accusa di tentato omicidio. Finito l'interrogatorio è stato fatto salire sul furgone per il viaggio di ritorno verso il carcere. Quando gli agenti si sono fermati al casello autostradale di Incarville sono stati uccisi. Ora è stata annunciata la chiusura della A154 in entrambe le direzioni di circolazione.

l momento è certo che gli investigatori si sono messi sulle tracce del detenuto e degli aggressori del furgone. Nelle ricerche – come spiega il ministro degli Interni – sono impegnati circa 200 poliziotti. Intanto è stato attivato il piano "Épervier", ovvero un piano che consente di effettuare ricerche approfondite. Per questo in campo sono stati impegnati così tanti agenti e mezzi: l'obiettivo è quello di creare posti di blocco in più punti strategici.

Chi è il detenuto in fuga dopo l'assalto al furgone della polizia

Al momento non è noto il nome del detenuto in fuga. Si sa solo che ha 30 anni e che – come riporta Bfm Normandie – è stato condannato martedì scorso a 18 mesi di carcere perché ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati. Tra agosto e ottobre 2019 aveva messo a segno numerosi colpi nei supermercati e nei negozi della periferia di Évreux.

Non è l'unica sua condanna: è stato incriminato anche per tentato omicidio a Saint-Étienne du-Rouvray e a Marsiglia per omicidio volontario commesso il 17 giugno 2022 ad Aubagne. Quest'ultimo fatto sarebbe riconducibile al traffico di droga. Per lui le manette erano scattate a Baumettes, La Santé e recentemente a Évreux. Da qui l'ultima sentenza nei suoi confronti lo scorso martedì.

Articolo in aggiornamento