Artista riceve 60mila euro di banconote da incollare su una tela poi scappa: “L’opera è quella” Jens Haaning avrebbe dovuto incollare oltre 60mila euro di banconote su una tela bianca. Dopo aver preso il denaro, tuttavia, è scomparso nel nulla e ha spiegato: “L’opera è quella: ‘Prendi i soldi e scappa’”.

A cura di Davide Falcioni

A un artista danese è stato ordinato di restituire quasi 500mila corone (pari a circa 67mila euro) a un museo che gli aveva commissionato una bizzarra opera d'arte contemporanea denominata Take the Money and Run, "Prendi i soldi e scappa". Il Kunsten Museum di Aalborg aveva previsto che Jens Haaning incollasse le banconote, una per una, in due tele completamente bianche messe a disposizione dell'artista nel 2021. Lui, però, si è reso irreperibile per anni non rispondendo mai alle sollecitazioni di chi aveva commissionato l'opera, infine ha spiegato: "Non posso terminarla, perché ho tenuto il denaro per me".

La vicenda ha avuto inizio due anni fa. L’artista danese Jens Haaning, la cui produzione si concentra sovente sui concetti di potere e disuguaglianza, era stato incaricato dal Kunsten Museum of Modern Art di Aalborg, nel nord della Danimarca, di ricreare due opere precedenti con le banconote vere e proprie per rappresentare i redditi medi. Un'opera del performer del 2007, An Average Denmark Annual Income, mostrava infatti banconote in corone fissate su tela in una cornice, mentre una seconda opera, del 2011, rappresentava i redditi austriaci con banconote in euro.

Il museo ha quindi stanziato oltre mezzo milione di corone per ricreare le opere d’arte, prevedendo anche un compenso per l’artista di poco meno di 6 mila euro. Ma quando lo staff ha spacchettato i lavori consegnati per l’allestimento, ha trovato le due tele bianche vuote con il titolo provocatorio "Take the Money and Run". Il museo ha comunque esposto le nuove opere d’arte, ma quando Haaning ha rifiutato di restituire il denaro l'ha denunciato. Lunedì il tribunale di Copenaghen ha ordinato all'artista di restituire i soldi che gli erano stati prestati, ma ha detto che gli sarebbe dovuto comunque essere versato il compenso.