“Arrivava di tutto”, bimbo di 6 anni gioca col telefono del papà e ordina 1000 dollari di cibo Gamberetti, insalate, cibo africano, involtini di pollo, panini, patatine fritte al peperoncino e molti gelati. A casa di Mason Stonehouse, un bimbo di 6 anni dello Stato USA del Michigan, sabato sera è arrivato di tutto…

A cura di Biagio Chiariello

Una sorta di buffet da matrimonio quello che la scorsa settimana, un bambino di 6 anni del Michigan, si è fatto arrivare direttamente a casa. Mason Stonehouse, stava giocando con il telefono di suo padre prima di andare a dormire e ha speso circa $ 1.000 per ordinare cibo su Grubhub, piattaforma americana di food delivery. Le prime consegne a casa della famiglia di Chesterfield Township, vicino a Detroit, sono arrivate intorno alle 21:00 di sabato sera. E sono proseguite per tutta la serata, come si vede nel filmato della telecamera di videosorveglianza.

Il padre di Mason, Keith, era sconcertato, finché non ha capito cosa fosse successo. “Mi sono chiesto: ‘Cosa sta succedendo?', poi ho iniziato a chiedere ai rider: ‘Perché mi portate da mangiare?'"ha spiegato all'emittente affiliata della CNN, WDIV-TV. Alla fine si è ricordato di quando aveva permesso a suo figlio di usare lo smartphone qualche ora prima.

Mason ha ordinato praticamente ogni cibo che sia mai esistito, inclusi gamberetti, insalate, cibo africano, involtini di pita di pollo, panini, patatine fritte al peperoncino e molti gelati. Così tanto cibo che la banca di Keith gli ha inviato un avviso per un eventuale frode in corso, rifiutando un ordine da 400 dollari per delle pizze.

Suo padre ha provato a chiamare ai ristoranti per bloccare gli ordini una volta capito cosa era successo, ma gli hanno detto di contattare Grubhub.

"Mentre tutto quel cibo veniva consegnato e ho capito cosa è successo, sono andato a parlare con Mason di quello che ha fatto e questa è l'unica parte che mi fa ridere", ha detto Keith a MLive.com. “Stavo cercando di spiegargli che non andava bene quello che aveva fatto, ma lui alza la mano e mi ferma e dice ‘Papà, sono già arrivate le pizze ai peperoni?’ Ho dovuto uscire dalla stanza. Non sapevo se arrabbiarmi o ridere”, ha ammesso l'uomo.

Grubhub ha poi contattato la famiglia Stonehouse per la "spesa folle inaspettata" del figlio e ha offerto delle loro carte regalo del valore di $ 1.000. Per la cronaca, il cibo avanzato è stato condiviso coi vicini e, in parte, messo in freezer.