Arrestato un uomo vicino a comizio di Donald Trump: trovate nella sua auto armi cariche e munizioni Un uomo è stato arrestato nei pressi di un comizio di Donald Trump a Coachella, in California. Nella sua macchina sono stati trovati un fucile e una pistola carica, munizioni e finti pass VIP e per la stampa. Secondo quanto riportano media locali, l'uomo si chiama Vem Miller, ha 49 anni ed è di Las Vegas. "Probabilmente abbiamo fermato un altro tentativo di assassinio", ha detto lo sceriffo della contea di Riverside.

A cura di Eleonora Panseri

Donald Trump

Un uomo è stato arrestato dagli agenti schierati nei pressi di un comizio di Donald Trump a Coachella, in California. Nella sua macchina sono stati trovati un fucile e una pistola carica, munizioni e finti pass VIP e per la stampa.

Secondo quanto riporta la Cnn, l'uomo si chiama Vem Miller, ha 49 anni ed è di Las Vegas. È stato fermato ieri, sabato 12 ottobre (ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi, domenica 13, ndr), mentre arrivava a bordo di un Suv nero nei pressi del comizio.

È stato arrestato dagli agenti per possesso illegale di un'arma da fuoco e di un caricatore ad alta capacità. “L’episodio – ha spiegato Chiad Bianco, sceriffo della contea di Riverside – non ha impattato la sicurezza dell’ex presidente Trump o dei partecipanti all’evento”. “Ma probabilmente – ha aggiunto – abbiamo fermato un altro tentativo di assassinio”.

Secondo il Riverside County Inmate Information System, Miller è stato rilasciato su cauzione (pagando circa 5mila dollari) e dovrà presentarsi in tribunale il prossimo 2 gennaio. Lo sceriffo chiede a chiunque abbia informazioni di contattare le autorità. Si prevede che l'ufficio dello sceriffo terrà una conferenza stampa questa sera alle 18 (ora locale, ndr).

Trump è finora sopravvissuto a un attentato e a un secondo tentativo di assassinio. Il primo, avvenuto il 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, dove l’ex presidente era rimasto ferito all’orecchio destro dopo che un ragazzo di 20 anni, Thomas Crooks, aveva sparato con un fucile da guerra dal tetto di un edificio vicino alla zona del comizio.

Il 15 settembre la polizia aveva invece arrestato un uomo vicino al golf club di Trump, a West Palm Beach, Florida. Ryan Routh voleva uccidere il tycoon mentre stava giocando a golf. Scoperto da un agente del Secret Service, l'uomo era fuggito in auto per poi essere catturato. Il 58enne è stato arrestato ed è ora in attesa del processo.