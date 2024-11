video suggerito

Arrestato per stupro il figlio della principessa ereditaria di Norvegia: "La vittima era priva di sensi" È stato arrestato ieri sera con l'accusa di stupro Marius Borg Hoiby, 27 anni, figlio della principessa ereditaria Mette-Marit di Norvegia. Secondo la polizia è sospettato di aver avuto "un rapporto sessuale con una persona che era priva di sensi o comunque incapace di resistere a questo atto".

A cura di Ida Artiaco

Guai in vista per la Corona norvegese. La polizia ha annunciato oggi l'arresto del figlio della principessa ereditaria Mette-Marit con l'accusa di stupro. Nato da una relazione precedente al matrimonio della madre nel 2001 con Haakon, erede al trono norvegese, Marius Borg Hoiby, 27 anni, è stato fermato lunedì sera. È sospettato di aver avuto "un rapporto sessuale con una persona che era priva di sensi o comunque incapace di resistere a questo atto", ha detto la polizia in una nota.

Da mesi ormai nel Paese scandinavo non si faceva che parlare di questo vero e proprio scandalo reale. "All'inizio di settembre, la polizia ha ricevuto informazioni che Marius Hoiby aveva, in diverse occasioni, avuto contatti indesiderati con la donna che è stata vittima dell'incidente (…) il 4 agosto", hanno spiegato gli inquirenti, secondo quanto riporta il quotidiano Le Parisien.

Sulla base di queste denunce, "la polizia gli ha imposto un ordine restrittivo ma recentemente ha appreso che Marius Hoiby l'aveva violentata e quindi si è deciso di arrestarlo per il rischio di recidiva", è stato aggiunto nella nota. Si tratta del terzo arresto per il giovane dallo scorso agosto. Oltre alla presunta aggressione alla ragazza, il giovane è stato accusato anche di aver provocato danni sul suo appartamento. Poi a settembre è stato fermato di nuovo per aver violato un ordine restrittivo: in seguito a ciò, gli era stato impedito l'accesso alla casa della madre e del patrigno.

Classe 1997, Hoiby è stato cresciuto da Mette-Marit e Haakon insieme ai suoi fratellastri, la ventenne principessa Ingrid Alexandra e il diciottenne principe Sverre Magnus, ma a differenza loro non ha un ruolo pubblico ufficiale.