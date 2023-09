Arrestato Danilo Cavalcante: latitante da 13 giorni, aveva ucciso la fidanzata. Ecco come era evaso Danilo Cavalcante, di origini brasiliane, era in fuga da ormai due settimane nello stato americano della Pennsylvania. Le immagini della sua sorprendente fuga avevano fatto il giro del web.

A cura di Biagio Chiariello

È terminata dopo 13 giorni la latitanza di Danilo Cavalcante, 34 anni, evaso da un carcere della Pennsylvania, USA, in cui era rinchiuso da agosto per aver ucciso la sua ex fidanzata, Deborah Evangelista Brandão, nella città di Phoenixville. "Il nostro incubo è finalmente finito", ha dichiarato ieri mattina il procuratore distrettuale della contea di Chester, Deb Ryan.

Il video della sua evasione, ripreso dalle telecamere di sorveglianza, aveva mostrato la sorprendente fuga: il detenuto era riuscito a scalare, semplicemente camminando, due muri separati da un corridoio di un metro e mezzo per raggiungere il tetto.

Cavalcante era ritenuto “estremamente pericoloso” dalla polizia, che aveva stabilito una ricompensa di 5.000 dollari (circa 4.600 euro) a chiunque fornisse informazioni sul fuggitivo.

La sua cattura intorno alle 8 (ora locale) di ieri ha coinvolto un aereo, un cane poliziotto e più di 20 agenti tattici, , ha detto il tenente colonnello della polizia di stato della Pennsylvania George Bivens in una conferenza stampa.

Cavalcante stava dormendo quando la polizia lo ha trovato, disteso sopra un fucile che aveva rubato a un residente nella contea di Chester. Colto di sorpresa, ha cercato di fuggire strisciando nel fitto sottobosco con l'arma mano, ha detto Bivens. Un cane poliziotto è stato rilasciato e lo ha morso, impedendogli di usare il fucile, e a quel punto è intervenuta la polizia che lo ha ammanettato.

Nelle immagini dell'emittente locale KYW lo si vede scortato da almeno una decina di agenti, pesantemente armati nel retro di un veicolo corazzato della squadra d'assalto. "Il mio più grande senso di sollievo è che nessuno sia rimasto ferito", ha detto Bivens.

Cavalcante era un "uomo disperato", ha detto mercoledì Robert Clark, vice maresciallo per il distretto orientale della Pennsylvania. Il 34enne è sopravvissuto grazie a un'anguria trovata in una fattoria e bevendo acqua di ruscello. "Voleva davvero evitare l'arresto: poco dopo essere scappato dalla prigione, si era nascosto in un'area davvero molto isolata e davvero molto boscosa e non si è mosso per i primi due giorni", ha aggiunto Clark.