Arrestato a 92 anni per aver stuprato e ucciso una donna, la svolta dopo quasi sessant'anni in UK Quello di Louise Dunne è stato uno dei cold case più longevi del Regno Unito, ma ora gli ufficiali della polizia di Avon e Somerset affermano di aver arrestato l'uomo che l'avrebbe uccisa e stuprata nel giugno del 1967. Ha 92 anni.

A cura di Biagio Chiariello

Una foto dell'epoca di Louisa Dunne

Un 92enne inglese è stato arrestato con l’accusa di aver stuprato e ucciso una donna a Bristol quasi 60 anni fa. Il 28 giugno 1967, Louisa Dunne fu trovata senza vita da un vicino nella sua casa nella zona di Easton. L’autopsia stabilì che la vittima era stata strangolata e anche violentata. Aveva 75 anni.

È stato uno dei cold case più longevi del Regno Unito, ma ora gli ufficiali della polizia di Avon e Somerset hanno riaperto l'indagine, e martedì 19 novembre hanno arrestato l'anziano, residente a Ipswich, nel Suffolk, con l’accusa di omicidio e stupro.

Il sospettato, che all’epoca dei fatti aveva circa 35 anni, è stato preso in custodia per essere interrogato. Al momento non sono stati rivelati dettagli significativi sull’indagine, ma secondo quanto dichiarato dall’ispettore capo Dave Marchant, la svolta è arrivata grazie "all’esame forense di oggetti relativi al caso".

"Siamo di fronte a un momento estremamente significativo in un caso terribile e angosciante che è rimasto irrisolto per quasi sei decenni", ha aggiunto Marchant. "Abbiamo identificato e parlato con i membri della famiglia della vittima e stiamo eseguendo pattugliamenti supplementari nella zona di Easton per rassicurare i residenti", ha continuato.

Louisa Dunne si era sposata due volte, con un politico locale di Bristol e con un guardiano notturno, ma entrambi erano già deceduti prima di lei. Il suo corpo era stato trovato da un vicino che aveva notato una finestra della sua casa lasciata appena socchiusa, un comportamento insolito per lei.

La sua amica, Alice Clarke, che aveva trascorso del tempo con Louisa poco prima dell'omicidio, aveva raccontato al Bristol Evening Post all’epoca: "Abbiamo mangiato un po’ di crema pasticcera. Quando se n’è andata, mi ha detto, come faceva sempre: ‘Buonanotte. Dio ti benedica. Non so quando ti rivedrò'".

Nel corso degli anni, la polizia ha lanciato numerosi appelli pubblici per cercare di individuare e catturare l’assassino, ma per anni le indagini sono rimaste senza sviluppi. Fino ad oggi.