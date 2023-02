Apre il suo camion dei panini e trova mamma e sorella uccise da esalazioni: preparavano festa per lui Leah Churchill e Brooke Wanstall, mamma 50enne e figlia 17enne, si erano chiuse nel furgone dei panini che la famiglia possiede per lavoro e lo stavano addobbando per una festa a sorpresa al figlio della donna.

A cura di Antonio Palma

Si erano chiuse nel furgone dei panini che la famiglia possiede per lavoro e lo stavano addobbando per una festa a sorpresa ma probabilmente non si sono accorte che stavano respirando monossido di carbonio che infine le ha uccise. A ritrovare i corpi senza vita di Leah Churchill e Brooke Wanstall mamma 50enne e figlia 17enne è stato il giovane a cui era riservata la festa, figlio della donna e fratello della minore. La tragedia a Whitstable, nel Kent, in Inghilterra.

"Stavano addobbando il furgone all'interno con palloncini e festoni come sorpresa di compleanno per me, come faceva mia madre a casa ogni anno. Non sapevo nemmeno che fossero lì, ma devono aver acceso il generatore a benzina fino per riscaldarsi senza rendersi conto del pericolo” ha raccontato il ragazzo, Tyla Wanstall, che ha visto il suo 26esimo compleanno trasformarsi in dramma.

La terribile scoperta martedì scorso, il giorno di San Valentino. "Quando sono arrivato al furgone degli hamburger intorno alle 8 del mattino, ero in ritardo perché era il mio compleanno. La macchina di mia madre era fuori. Ho aperto la porta per gridare, ‘cosa ci fai qui?', ma la scena che ho visto è stata drammatica. C’erano mia madre e mia sorella morte. Mia sorella è solo una bambina, ha 17 anni e questo non dovrebbe succedere” ha rivelato il ragazzo ai media locali, distrutto dl dolore

In una dichiarazione, un portavoce della polizia del Kent ha dichiarato che "Alle 8:17 di martedì 14 febbraio 2023, la polizia del Kent è stata chiamata ed è intervenuta per la segnalazione su due persone in pericoloso in un furgone in una proprietà sulla Old Thanet Way, a Whitstable". “Gli agenti sono intervenuti sul posto insieme al servizio di ambulanze della costa sud-orientale ma una donna e un'adolescente sono state dichiarate morte sul posto” ha aggiunto la polizia, spiegando che i due decessi non vengono trattati come sospetti.