Apre il pacco Amazon e ci trova dentro un serpente velenosissimo: “Ho rischiato la vita” Scioccante sorpresa per una donna di Bangalore, in India: stava aspettando un controller per la sua Xbox ordinato su Amazon, ma si è ritrovata di fronte una serpente velenosissimo. La multinazionale le ha poi offerto un rimborso completo: “E cosa dovrei ottenere per aver rischiato la vita?” si chiede. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Errori e e smarrimenti sono purtroppo all'ordine del giorno quando si tratta di consegne di prodotti online. Tuttavia, una donna di Bangalore, in India, ha avuto lo shock più grande della sua vita quando ha trovato un cobra vivo all’interno del pacco Amazon che sta aspettando: aveva ordinato un controller Xbox ma è rimasta a dir poco allarmata quando, dopo aver aperto la scatola, si è trovata di fronte ad una strisciante sorpresa. Per fortuna, il rettile era rimasto attaccato al nastro da imballaggio e quindi praticamente inoffensivo.

Nonostante il trauma iniziale, è riuscita a fare un video dell’incidente e a condividerlo sui social. Il video mostra il pacco Amazon semiaperto all'interno di un secchio. Nel frattempo, si vede il serpente avvolto nel nastro da imballaggio mentre tenta di scappare.

L'animale è stato identificato come un possibile Naja naja, noto anche come cobra con gli occhiali, una specie di serpente altamente velenoso originario del Karnataka. Secondo quanto riferito, è stato catturato e successivamente rilasciato in un luogo sicuro fuori dalla portata delle persone.

La donna ha poi riferito che in risposta al video, inizialmente Amazon Help ha twittato il seguente messaggio: "Siamo spiacenti di apprendere l'inconveniente che hai avuto con l'ordine Amazon. Vorremmo controllare meglio. Condividi i dettagli richiesti e il nostro team ti contatterà presto con un aggiornamento".

Successivamente un portavoce di Amazon India ha assicurato che la società sta indagando sull’incidente. "La sicurezza dei nostri clienti, dipendenti e collaboratori è una priorità assoluta per noi. Lavoriamo duramente per offrire ai clienti un'esperienza di acquisto affidabile ed è nostro impegno fare di tutto per rendere le cose giuste per loro. Prendiamo sul serio tutti i reclami dei clienti e stiamo indagando su questo incidente", ha detto a PTI.

La donna ha poi fatto sapere di aver ricevuto un rimborso completo, ma si è chiesta "cosa dovrei ottenere per aver rischiato la vita con un serpente così velenoso". "Si tratta di una violazione della sicurezza causata esclusivamente dalla negligenza di Amazon e dalla scarsa igiene e supervisione del trasporto", ha affermato.