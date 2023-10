Antico cimitero di bambini scoperto in Perù, gli archeologi: “Corpi risalenti a mille anni fa” Un gruppo di operai ha trovato otto corpi e corredi funebri mentre stava lavorando a Lima, in Perù. Gli archeologi hanno fatto sapere che il sito potrebbe essere un antico cimitero di bambini. Secondo una prima ricostruzione, il luogo sarebbe stato destinato a bimbi malati di anemia, provocata da un evento climatico che avrebbe colpito le colture locali.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Un gruppo di operai ha trovato otto corpi e corredi funebri mentre stava lavorando. È successo in Perù, nella capitale del Paese, Lima, mentre gli uomini erano al installando un condotto del gas, hanno fatto sapere gli archeologi venerdì scorso, 29 settembre, riferendo che il sito potrebbe essere un antico cimitero di bambini.

Il ritrovamento è avvenuto nel distretto di Carabayllo, nella zona nord della città: secondo una prima ricostruzione, il luogo di sepoltura sarebbe stato destinato a bimbi che soffrivano di una severa anemia, provocata da un evento climatico che avrebbe colpito le colture locali.

"Lo stress nutrizionale potrebbe aver causato il tasso di mortalità tra i bambini, e ciò spiegherebbe perché abbiamo ritrovato più sepolture infantili in questo cimitero", ha detto Jesus Bahamonde Schreiber, archeologo della compagnia del gas Calidda.

Sei dei corredi, trovati a 100 metri di profondità successivamente alla scoperta di 28 tombe, appartenevano a bambini, due invece sarebbero adulti, ha aggiunto l'esperto.

Schreiber ha fatto sapere che risalirebbero intorno a 1100 e 800 anni fa, una datazione che li ricollegherebbe alle culture pre-Inca dei popoli Ychma e Chancay che si svilupparono in quella che ora è la zona più a Nord del Perù e lungo la costa centrale del Paese.

La scoperta è arrivata a distanza di due settimane dal ritrovamento di una mummia di mille anni fa nel sito di Huaca Pucllana, che si trova all’interno del distretto di Miraflores.

Meglio conosciuto per il Machu Picchu, la pittoresca fortezza inca situata in cima alle montagne, e che attira milioni di turisti ogni anno, il Perù è stato la casa di varie culture pre-ispaniche che esistevano ancora prima che l'impero Inca conquistasse il potere nella zona. Circa 400 huacas, antiche tombe e monumenti funebri, e altre rovine archeologiche sono stati trovati in passato nei quartieri residenziali della metropoli di Lima.