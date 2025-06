video suggerito

Andrew Tate sfreccia in supercar a 200km/h in città con limite a 50km/h: perde anche la patente Andrew Tate si è reso protagonista di un altro episodio di arroganza al volante sfrecciando con la sua auto sportiva a quasi 200km/h in città dove il limite era di appena 50km/h. L’episodio in Romania dove l’influencer americano è stato multato dalla polizia stradale e ha perso la patente per 120 giorni. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

In attesa dell’estradizione nel Regno Unito dove lui è stato incriminato col fratello per 21 capi d’accusa tra cui stupro e tratta di esseri umani, Andrew Tate si è reso protagonista di un altro episodio di arroganza sfrecciando con la sua auto a quasi 200km/h in città dove il limite era di appena 50km/h.

L’episodio in Romania dove l'infleuncer americano vive da diverso tempo. Come hanno reso noto le autorità locali, la polizia lo ha bloccato durante un normale controllo stradale con autovelox in un villaggio vicino a Bucarest. Come ha segnalato l’apparecchiatura di controllo della velocità, l’auto di Andrew Tate infatti sfrecciava all’incredibile velocità di 196 chilometri orari.

Leggi anche Rimane incastrato nel treno per recuperare gli AirPods caduti: pompieri costretti a tagliare i sedili

I poliziotti lo hanno beccato nelle prime ore della mattina di ieri 7 giugno su una strada provinciale nel distretto di Argeș con limite di 50 km/h. Come si vede dalla foto dell’autovelox diffusa dalla polizia, la supercar di Tate sfrecciava grazie alla mancanza di traffico in un tratto rettilineo ma in una zona abitata

La pattuglia che svolgeva attività di sorveglianza del traffico stradale per prevenire incidenti causati da velocità eccessiva, lo hanno individuato nel territorio della cittadina di Bujoreni quando l’auvelox ha registrato che il veicolo viaggiava a 146 km/h in più rispetto al limite legale consentito su quel tratto di strada. "Alla guida dell'auto c'era un cittadino straniero di 38 anni, residente a Brașov ", ha spiegato la polizia romena. Per Andrew Tate è scattata la sanzione.

Gli agenti della polizia stradale gli hanno inflitto una multa di 1.822 lei., circa 360 euro, ma soprattutto il ritiro della patente per 120 giorni. Del resto non è la prima volta che l'uomo viene beccato a sfrecciare in auto sportive, tra cui Bugatti e Lamborghini negli anni ha collezionato diverse multe per eccesso di velocità.

L'uomo, come ha ricordato la bbc, ha spesso criticato la polizia britannica per aver rifiutato tangenti durante i controlli stradali, spiegando che è una delle ragioni che lo hanno spinto a trasferire le sue attività in Romania, dove a suo dire "la corruzione è accessibile a tutti”.