Esteri
video suggerito
video suggerito

Altre quattro persone arrestate per il furto al Louvre a Parigi: preso anche l’ultimo uomo della banda

Altri quattro arresti legati alla rapina al Louvre messa a segno il 19 ottobre: si tratta di due uomini, di 38 e 39 anni, e due donne, di 31 e 40 anni. Ancora non trovati i gioielli preziosi rubati.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
40 CONDIVISIONI
Immagine

Altri quattro arresti legati alla rapina al Louvre messa a segno il 19 ottobre, il cui bottino ha un valore stimato di 88 milioni di euro. Si tratta di due uomini, di 38 e 39 anni, e due donne, di 31 e 40 anni, coinvolti in quello che passerà alla storia come uno dei furti più famosi messi a segno in uno dei luoghi simbolo di Parigi. Tra questi ultimi arrestati ci sarebbe anche l'ultimo uomo della banda: gli investigatori lo hanno trovato a Laval, nella Mayenne. Dovrà ora rispondere di furto aggravato e associazione a delinquere. Ancora non trovati i gioielli preziosi rubati.

Questi nuovi indagati si aggiungano ai fermi dello scorso 25 ottobre quando la polizia francese aveva individuato e ammanettato i primi due sospettati, ovvero due trentenni residenti ad Aubervilliers: sarebbero stati loro a entrare nella galleria di Apollo, lungo il quai François Mitterrand, indossando giubbotti gialli da operai. Uno di questi due era stato individuato dal DNA lasciato sulle vetrine rotte: agli investigatori aveva confermato il furto precisando anche che il colpo era su ordine di individui non identificati.

Si era invece risalito al suo complice grazie a un'impronta trovata su uno degli scooter utilizzati per la fuga. Dopo quasi 96 ore di custodia cautelare, i due erano stati accusati di "rapina organizzata" e "associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati" su ordine del procuratore generale di Parigi.

Leggi anche
Arrestato per il furto dei gioielli della corona francese, 39enne si difende: "Non sapevo fosse il Louvre"

Qualche giorno dopo, il 29 ottobre, c'era stata una seconda ondata di arresti: altre cinque persone erano state arrestate, ma solo per due di queste c'era stata la incriminazione. Per un uomo di 37 anni e una donna di 38 anni: lui accusato di "rapina organizzata" e "associazione a delinquere", mentre lei di "complicità in rapina organizzata" e "associazione a delinquere". Poi la donna era stata rilasciata su cauzione.

Esteri
40 CONDIVISIONI
Immagine
Guerra
in Ucraina
Kiev apre al piano USA: "Sosteniamo l’essenza dell’accordo di pace". Casa Bianca ottimista
Guerra Ucraina, l'esperto militare a Fanpage: "Ora tocca a Putin dimostrare se vuole davvero un accordo"
Perché dalla pace tra Russia e Ucraina passa anche il destino UE: "Accordo sbilanciato aprirebbe grave crisi"
Ucraina, ondata di missili russi su Kiev, morti e feriti, Zelensky: “Mosca non si fermerà”
Salvini su sostegno a Kiev: "Niente soldi all'Ucraina se invece di aiutare bambini si pagano mignotte e ville all'estero"
Trump attacca Zelensky: "Nessuna gratitudine per l’aiuto USA, con me la guerra non sarebbe scoppiata"
Trump è pronto a riscrivere il piano di pace per l'Ucraina: come si muove l'Europa e perché queste ore sono decisive
Cosa prevede il piano Trump per la pace in Ucraina, lo storico Radchenko: "Somiglia alla resa per Kiev"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Esteri
api url views