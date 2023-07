Alluvione lampo sorprende tutti, persone trascinate sui tetti delle auto: angoscia vissuta a Saragozza Immagini di donne e uomini bloccati sui tetti delle auto in mezzo a un fiume di fango sono diventate virali sui social e hanno fatto il giro del mondo. Molti dei protagonisti sono stati sorpresi nelle loro attività quotidiane dall’incredibile alluvione lampo che ha sconvolto la città spagnola giovedì scorso.

A cura di Antonio Palma

“In quasi tre decenni che abito qui non avevo mai visto niente di simile” così un residente di Saragozza descrive l’incredibile alluvione lampo che ha sconvolto la città spagnola e la sua provincia giovedì scorso quando a causa di uno spaventoso temporale, accompagnato da grandinate, molte strade si sono trasformate in fiumi di fango, bloccando gli automobilisti costretti salire sui tetti delle auto mentre queste venivano trascinate via dalla corrente.

Immagini di donne e uomini bloccati sui tetti delle auto in mezzo a un fiume di fango che stava per sommergerli sono diventate virali sui social e hanno fatto il giro del mondo. Molti dei protagonisti di quelle terribili scene sono stati sorpresi nelle loro attività quotidiane visto che nessuno aveva lanciato l’allarme e nessuno si aspettava qualcosa del genere.

Maria, una di loro, era andata a fare la spesa ed è rimasta intrappolata, come molte altre auto, dalla tempesta nei pressi del Parque Venecia, una delle zone più colpite della città. Solo per puro caso si evitato la tragedia e la donna è riuscita ad aggrapparsi alla vettura per diverse decine di minuti prima che i vigili del fuoco riuscissero a salvarla.

Alla fine la donna è finita in ospedale, dove è stata curata per una lieve ipotermia. In questa calda estate infatti molti come lei erano in pantaloncini e canottiera e sono stati sorpresi da un evento meteorologico estremo. La tempesta alla fine ha causato il ferimento di almeno nove persone tra cui una donna di 50 anni che è ricoverata in gravi condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Saragozza dopo aver riportato vari politraumi.

I soccorritori hanno dichiarato di aver effettuato più di 400 interventi in quelle ore drammatiche e ora il Comune di Saragozza è pronto a richiedere la dichiarazione di emergenza a fronte di danni "milionari" causati dalla tempesta di acqua e grandine. “Non abbiamo dati storici di nessun episodio simile in passato” ha commentato la sindaca Natalia Chueca. L'Agenzia meteorologica statale ha registrato un accumulo di 50 litri per metro quadrato, grandine e raffiche di vento che hanno raggiunto i 92 km/h.

Il grande temporale è iniziato poco prima delle sei del pomeriggio ed è durato solo tra i 15 e i 20 minuti, tempo sufficiente però per paralizzare la città ma anche buona parte dell'Aragona, spostandosi da est verso ovest. Oltre agli allagamenti anche la grandine ha causato molti danni a edifici e colture