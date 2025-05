Alluvione a Petra, fiumi di fango invadono il sito archeologico: centinaia di turisti evacuati In Giordania è di nuovo allarme alluvioni: l’area archeologica di Petra è stata inondata da piogge torrenziali, che hanno causato disagi tra i turisti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

Fiumi di fango invadono il sito archeologico di Petra in Giordiania

Il rumore assordante dello scroscio di un fiume, strade inondate dal fango e tanta, tanta paura. Nella giornata di ieri, domenica 4 maggio, il sito archeologico di Petra, in Giordania, si è trovato al centro di una vera e propria emergenza ambientale. Al momento non sembrerebbero esserci vittime.

A causare l'improvvisa inondazione sarebbero state le forti piogge abbattutesi nella zona, bloccando numerosi visitatori all'ipogeo di Al Deir, uno degli edifici simbolo. Una quantità impressionante di acqua è caduta dalle rocce presenti nel territorio, come si vede nei numerosi video che circolano in rete su X e su altri social network, che testimoniano la paura di chi si trovava lì in quel momento.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa nazionale Jordan News Agency, l'autorità per il turismo e lo sviluppo locale avrebbe portato in salvo i turisti presenti nella "città rosa", impedendo l'afflusso di ulteriori visitatori nel pomeriggio. "Il numero di persone che hanno visitato il sito oggi è di 1.785 e le squadre della protezione civile ne hanno evacuato la maggior parte" ha affermato il commissario del parco archeologico e turistico di Petra Yazan Mahadin.

Sempre ieri, il portavoce del Direttorato di Pubblica Sicurezza ha affermato che le forze di polizia stanno cercando una madre e un figlio, che risultano dispersi. Inoltre, il Dipartimento per lo sviluppo e per il turismo regionale di Petra ha esortato cittadini e visitatori a evitare di frequentare i sentieri alluvionati e le zone a bassa quota e di attenersi alle istruzioni impartite dalle autorità.

Lo spavento per l'incidente sembrerebbe essere passato, anche se rimane la preoccupazione. Non è la prima volta, infatti, che Petra è stata protagonista di piogge torrenziali. Nel 2018 e nel 2022, infatti, il sito archeologico era stato inondato da forti rovesci, che avevano provocato anche alcuni morti. Inoltre, questi fenomeni ambientali, esasperati dal cambiamento climatico, rischiano di compromettere seriamente la conservazione dei monumenti: si tratta di un problema più che attuale, che potrebbe privarci per sempre di alcune delle bellezze presenti nel nostro pianeta.