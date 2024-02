Allarme Usa, Casa Bianca: “C’è una grave minaccia per la sicurezza nazionale”. Convocati leader Congresso La Casa Bianca ha convocato per domani gli 8 leader del Congresso. Il presidente della Commissione Intelligence alla Camera, Mike Turner, ha chiesto a Biden di declassificare tutte le informazioni di intelligence così da esaminarle. Secondo alcuni media americani la minaccia in questione è rappresentata dai tentativi russi di mettere un’arma nucleare nello spazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

Una "grave minaccia alla sicurezza nazionale" degli USA ha spinto la Casa Bianca a convocare per domani gli ‘Gang of Eight’, gli otto leader del Congresso che sono informati su questioni di intelligence classificate.

Grave minaccia che sarebbe collegata a una capacità militare russa “altamente preoccupante e destabilizzante” di cui gli States sono “venuti a sapere recentemente”, secondo la Cnn, che cita fonti anonime.

È stato il numero uno della Commissione Intelligence della Camera dei Rappresentanti, Mike Turner, ad invitare il presidente Joe Biden a declassificare e rendere pubblici tutti i documenti su una questione della quale, evidentemente, è stato informato in via riservata. Poi ha provare a smorzare i toni parlando ai giornalisti: "Non c’è bisogno di allarmare le persone riguardo questa minaccia. Ci sono mani ferme sono al volante, ci stiamo lavorando".

Sulla questione è intervenuto anche il consigliere per la Sicurezza Nazionale, Jake Sullivan, che ha criticato Mike Turner, per aver anticipato la notizia. "Questo è stato fatto secondo le regole, sono un po' sorpreso del fatto che il deputato Turner oggi sia uscito in pubblico, prima di sedersi nell'incontro con me e gli esperti di intelligence e difesa" ha detto Sullivan. E a chi gli ha chiesto se ci fosse un reale pericolo "per l' incolumità degli americani" ha risposto: "È impossibile rispondere con un sì secco".

Un membro del comitato di Intelligence della Camera, che ha parlato a Politico in condizione di anonimato, ha riferito che le informazioni ricevute sull’argomento erano "inquietanti". Un altro membro ha detto che "è un problema serio ma non una crisi immediata". Lo stesso Politico ha riferito che la "grave minaccia alla sicurezza nazionale americana" riguarderebbe la militarizzazione dei sistemi orbitali da parte della Russia. Anche la ABC ha parlato dei tentativi del Cremlino di mettere un’arma nucleare nello spazio.