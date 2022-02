Ali, il soccorritore che ha provato a salvare Rayan scavando a mani nude: “È l’eroe del deserto” Si chiama Ali Sahroui e in Marocco è diventato l’eroe del deserto. Esperto di pozzi ha provato a salvare il piccolo Rayan il bambino di cinque anni caduto in un pozzo e morto dopo quasi 5 giorni a 32 metri sotto terra.

A cura di Chiara Ammendola

Ha 50 anni Ali Sahroui ed è un esperto di perforazione dei pozzi, in queste ore non si fa che parlare di lui, diventato per il Marocco "l'eroe del deserto". È stato lui a entrare nel tunnel scavato per raggiungere il piccolo Rayan, morto dopo essere caduto in un pozzo sulle montagne del Rif, in Marocco e avervi trascorso quasi cinque giorni. Ha provato a raggiungerlo, a salvarlo ma non ce l'ha fatta. Troppo stretto quel cunicolo in cui è finito il bambino che non solo il Marocco ma tutto il mondo ha sperato potesse salvarsi: cinque giorni di scavi che purtroppo si sono rivelati inutili, Rayan è stato estratto da quel pozzo purtroppo ormai senza vita. Fatali le ferite riportate durante la caduta.

Una storia che ha fatto tornare alla mente la tragica morte di Alfredino Tampo e il tentativo di salvarlo da parte di Angelo Licheri, il soccorritore che senza paura si calò a testa in giù nel pozzo artesiano in cui cadde il piccolo il 10 giugno 1981 vicino Vermicino. Anche in quel caso mancavano pochi metri a Licheri, che si offrì volontario perché minuti e per questo l'unico adulto in grado di calarsi nel pozzo, per raggiungere Alfredino che vide e col quale parlò prima di afferrarlo e vederlo scivolare ancora più in fondo. Secondo quanto riportato da Afp, Ali Sahroui, originario di Erfoud, nel Sud del Marocco, avrebbe raggiunto Tamrout, il villaggio teatro della vicenda, per mettere a disposizione la propria conoscenza dei pozzi con i tecnici che in quel momento stavano lavorando per liberare Rayan. Poi ha deciso di intervenire in prima persona iniziando a scavare anche con le mani insieme a tanti altri soccorritori: per ore è rimasto in quel tunnel provando a raggiungere il bambino che intanto continuava a dare segni di vita e uscendo solo per bere dell'acqua, accolto ogni volto dagli applausi della folla che intanto aveva raggiunto la cava. Purtroppo per Ali così come per tutti il ritrovamento di Rayan non ha coinciso con un lieto fine.