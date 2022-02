Come è morto Rayan, caduto nel pozzo in Marocco: dalla gioia al dolore, le ultime ore del bambino Dalla gioia al dolore nel giro di pochi minuti. Lutto in tutto il mondo per la morte di Rayan, il bimbo di 5 anni caduto in un pozzo in Marocco: dopo essere stato estratto, le autorità hanno confermato la notizia del decesso. Ecco cosa è successo.

È lutto in Marocco per la morte di Rayan, il bambino di 5 anni, caduto in un pozzo mentre giocava quattro giorni fa: questa sera i soccorritori lo hanno estratto dopo ore di lavoro. Ma alla gioia è ben presto subentrato il dolore e lo sconforto. Poco dopo il salvataggio, infatti, le autorità ne hanno dichiarato il decesso. Intorno alle 21 le agenzie di stampa avevano battuto la notizia dell'estrazione di Rayan, che ha fatto ben presto il giro del mondo, prima che arrivasse la doccia fredda: il bimbo non ce l'ha fatta. Un reporter della Associated press, presente sul luogo, lo ha visto avvolto in una coperta gialla.

Come è morto Rayan

La vicenda ha attirato l'attenzione della stampa internazionale, che è rimasta col fiato sospeso fino a quando non sono state diffuse le immagini degli uomini che hanno portato fuori dalla cavità il piccolo. Dopo minuti di mistero sulle sue condizioni, è arrivata la conferma del decesso, le cui cause ancora non sono state rese note. A quanto pare il bambino era già morto al momento dell'estrazione, come riporta Al Jazeera. Il re Mohammed VI ha espresso le sue condoglianze ai genitori di Rayan in una dichiarazione rilasciata dal palazzo reale.

La caduta nel pozzo e le operazioni di salvataggio

Sul posto si trovavano i genitori del bambino e centinaia di uomini, che sono tenuti a distanza dai militari e osservano le operazioni dei soccorritori. L'incubo di Rayan è cominciato martedì scorso quando è scivolato nel pozzo di proprietà della famiglia vicino a Ighran, nella provincia marocchina di Chefchaouen, mentre giocava. Si tratta di un pozzo molto stretto, appena 45 centimetri per cui i soccorritori hanno dovuto scavare un tunnel parallelo per cercare di raggiungerlo e hanno utilizzato una corda per portare ossigeno e acqua al bambino nei giorni scorsi e una telecamera per monitorarlo. Nella serata di oggi è stato estratto dal pozzo e immediatamente trasferito in elisoccorso nell'ospedale più vicino. Ma purtroppo la gioia del lieto fine è stata ben presto interrotta dal dolore per la notizia del decesso del bambino.