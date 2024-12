Agguato a Brian Thompson, cosa vogliono dire le tre parole incise sulle pallottole che hanno ucciso il Ceo

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

Tra i misteri dell'agguato a Brian Thompson, 50enne Ceo della divisione assicurativa di UnitedHealthcare, ucciso ieri a colpi di arma da fuoco da un uomo incappucciato a New York City, nei pressi dell'Hotel Hilton della Sixth Avenue, ci sono tre parole incise sui proiettili che l'hanno raggiunto al petto e che sono stati trovati sul luogo dell'omicidio.

Si tratta, per l'appunto, di tre parole: "deny" (negare), "defend" (difendere) e "depose" (deporre). Il messaggio è criptico, così come il movente dell'agguato, compiuto da un uomo che si è poi dato alla fuga in sella ad una bicicletta e per trovate il quale le forze dell'ordine hanno lanciato una massiccia caccia all'uomo in tutta la Grande Mela.

Omicidio Brian Thompson, le teorie sulle scritte presenti sui bossoli

Sui social stanno però già circolando molte teorie. La maggior parte sostiene che le parole sui tre bossoli potrebbero far riferimento a un libro pubblicato nel 2010 dal professor Jay M. Feinman, esperto di diritto assicurativo, intitolato proprio: "Delay, Deny, Defend: Why Insurance Companies Don’t Pay Claim and What You Can Do About" (letteralmente: Ritardare, negare, difendere: perché le compagnie assicurative non pagano i risarcimenti e cosa si può fare). Il testo in questione era estremamente critico con il settore assicurativo, accusato di negare richieste di risarcimento legittime. Tra le ipotesi più accreditate infatti c'è quella di una vendetta di qualche associato deluso della multinazionale sanitaria ma il condizionale è d'obbligo.

Secondo fonti della CNN, comunque, nelle settimane precedenti l'omicidio, l'azienda aveva registrato un aumento del volume di reclami, molti dei quali legati alla complessità delle pratiche di rimborso.

Tra le altre "tracce" lasciate dal killer ci sarebbero una tazzina di caffè e una bottiglietta d'acqua prese dall'uomo e ritrovate sulla 54edsima strada di Manhattan, in un cestino. E soprattutto un cellulare che potrebbe fornire davvero tante informazioni.

È caccia al killer di Brian Thompson: ricerche in tutta New York

Intanto, il dipartimento di polizia ha offerto ricompensa fino a 10mila dollari per chiunque condividesse delle informazioni che portassero all’arresto e alla condanna del fuggitivo. Nelle scorse ore è stato anche diffuso un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona in cui si vede l'uomo, con un cappuccio calato sulla testa e il viso nascosto da una mascherina, estrarre una pistola e sparare alcuni colpi alla schiena e al torace di Brian Thompson che, mentre raggiungeva l'hotel che ospitava la conferenza annuale degli investitori dell'azienda, si è accasciato contro un muro ed è caduto a terra. Era circa le 7 del mattino. Poi l'aggressore è salito a bordo di una bici e si è dato alla fuga.