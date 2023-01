Aggredisce assistenti di volo, si spoglia e gira seminuda sull’aereo: caos a bordo, italiana arrestata Il caos a bordo di un volo della Air Vistara partito da Abu Dhabi e diretto a Mumbai. La 45enne italiana è stata poi bloccata, consegnata alla polizia al suo arrivo e denunciata prima di essere rilasciata su cauzione dal tribunale.

A cura di Antonio Palma

Durante il volo avrebbe litigato furiosamente con gli assistenti di bordo, seminando il caos e arrivando a togliersi parte degli abiti e a camminare seminuda lungo il corridoio dell’aereo. Per questo una donna italiana di 45 anni è stata arrestata nelle scorse ore al suo arrivo in India.

Ne danno notizia i media indiani citando la polizia locale e la stessa compagnia aerea che ha lanciato l’allarme in volo e richiesto l’intervento degli agenti a bordo una volta che l’aereo è atterrato a Mumbai.

L’episodio si è consumato lunedì 30 gennaio sul volo della Air Vistara UK 256, partito da Abu Dhabi e diretto a Mumbai dove è atterrato nelle prime ore di ieri, poco dopo le due del mattino ora locale, la notte di domenica in Italia.

Leggi anche Aereo precipita in Nepal: morte tutte le 72 persone a bordo

“Confermiamo che c'era un passeggero indisciplinato sul volo Vistara UK 256 operante da Abu Dhabi a Mumbai il 30 gennaio 2023. Alla luce della continua condotta indisciplinata e del comportamento violento, il capitano ha emesso un avviso e ha deciso di far bloccare la passeggera” ha spiegato la compagnia in una nota, aggiungendo: “Il pilota ha fatto annunci regolari per rassicurare gli altri clienti a bordo sulla loro sicurezza. In conformità con le linee guida e le nostre regole, le agenzie di sicurezza sono state informate immediatamente all'arrivo”.

All’arrivo del velivolo infatti, a bordo sono saliti gli agenti della polizia locale che hanno posto in stato di fermo la 45enne. La polizia di Mumbai ha spiegato che la donna è stata denunciata per il suo comportamento in volo e successivamente rilasciata su cauzione dal tribunale.

Secondo la ricostruzione della compagnia Vistara, la donna è andata in escandescenze dopo aver cercato di accedere a una classe superiore sul volo ed essere stata fermata dagli addetti di bordo.

In pratica, secondo l’azienda, la 45enne aveva un biglietto in classe economica, ma avrebbe insistito per sedersi in business class e avrebbe aggredito un membro dell'equipaggio quando è stata fermata. Al culmine della lite avrebbe preso a pugni un membro dell'equipaggio di cabina, sputato su un altro e infine camminato parzialmente nuda durante il volo.