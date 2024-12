video suggerito

Agente di polizia penitenziaria arrestata per aver fatto sesso con un detenuto in UK La poliziotta è stata filmata e il video è stato fatto circolare sul web. La donna è stata di conseguenza arrestata.

A cura di Davide Falcioni

Un'agente penitenziaria del Regno Unito è stata tratta in arresto dopo essere stata filmata mentre faceva sesso con un detenuto. Il video della guardia e del prigioniero è stato condiviso con i reclusi della prigione di Five Wells nel Northamptonshire. "Un'agente di custodia della prigione – ha detto un portavoce del carcere – è stata sospesa e arrestata dalla polizia del Northamptonshire con l'accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Sarebbe inappropriato commentare ulteriormente mentre sono in corso indagini".

All'inizio di quest'anno, l'agente della Polizia penitenziaria Linda De Sousa Abreu, 30 anni, era finita al centro di una vicenda simile: si era infatti dichiarata colpevole di cattiva condotta dopo aver fatto sesso con un detenuto in una cella all'interno della prigione di Wandsworth, nel sud di Londra. Le indagini erano state avviate dopo che gli agenti sono venuti a conoscenza di un video girato all'interno del penitenziario.

Nel video, si sentiva il detenuto che ha filmato l'atto sessuale che scherzava: "È così che viviamo qui a Wandsworth". E poi: “Ragazzi, abbiamo fatto la storia, ecco cosa vi dico”, mentre riprende le inequivocabili immagini in una cella del penitenziario. Nel video la donna indossa l'uniforme da guardia carceraria. Vanessa Frake, ex responsabile della sicurezza di Wormwood Scrubs, aveva definito il filmato “scioccante”. Un portavoce del Servizio penitenziario aveva dichiarato: “La corruzione del personale non è tollerata e l’ex agente penitenziario presente in questo video è stata denunciata“.