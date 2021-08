Afghanistan, forte esplosione all’aeroporto di Kabul: “Attacco kamikaze, ci sono vittime” Una grande esplosione è avvenuta all’aeroporto di Kabul. “Possiamo confermare un’esplosione fuori dall’aeroporto di Kabul. Al momento non c’è chiarezza sulle vittime, forniremo ulteriori dettagli quando possiamo”, così il portavoce del Pentagono, John Kirby. Si tratterebbe di un attacco kamikaze.

A cura di Susanna Picone

Una grande esplosione è avvenuta pochi minuti fa all'aeroporto di Kabul. A darne notizia è la Cnn. "Possiamo confermare un'esplosione fuori dall'aeroporto di Kabul. Al momento non c'è chiarezza sulle vittime, forniremo ulteriori dettagli quando possiamo", è quanto ha scritto su Twitter il portavoce del Pentagono, John Kirby. Al momento media locali parlano di un bilancio di almeno 11 vittime, probabilmente destinato ad aumentare. Altre fonti, al momento, riferiscono che l'esplosione sarebbe dovuta a un "attacco suicida" e avrebbe causato "numerose vittime". Lo afferma su Twitter Zahid Gishkori, corrispondente del Washington Post. All'esplosione è seguito uno scontro a fuoco. L'americana Fox News dice che l'attentato all'aeroporto di Kabul si tratterebbe di un attacco suicida seguito da una violenta sparatoria. L'esplosione è avvenuta vicino al Baron Hotel, dove alloggiano truppe e giornalisti britannici a Kabul.

L'inviato di Skynews dice che l'attentato è stato compiuto da un attentatore che si è fatto esplodere in una zona chiamata "il canale". Si tratta di un'area appena fuori lo scalo dove migliaia e migliaia di persone aspettano che i loro documenti vengano esaminati. In questa zona, ha spiegato il reporter, operano principalmente le truppe britanniche.

La Cnn scrive che il presidente americano Joe Biden è stato subito informato dell'esplosione all'aeroporto di Kabul e viene in questi momenti aggiornato sugli sviluppi dai vertici della sicurezza nazionale. Su Twitter intanto l'ambasciatore francese a Kabul ha invitato tutti ad allontanarsi velocemente perché potrebbe esserci una seconda esplosione nella zona dell'aeroporto.

I Paesi occidentali avevano avvertito di un possibile attacco all'aeroporto di Kabul, dove migliaia di persone si sono riversate da giorni nel tentativo di fuggire dall'Afghanistan dopo che i talebani hanno preso il controllo del Paese. Il ministro britannico delle Forze armate, James Heappey, ha detto alla Bbc che c'è una segnalazione "molto, molto credibile di un attacco imminente all'aeroporto", possibilmente nel giro di "ore". "Abbiamo ricevuto informazioni a livello militare dagli Stati Uniti, ma anche da altri Paesi, che ci sono indicazioni di una minaccia di attacchi kamikaze sulla massa di persone" in attesa. così invece il premier belga Alexander De Croo. Mercoledì sera l'ambasciata Usa aveva avvertito i connazionali ai tre ingressi dell'aeroporto di andare via a causa di una non specificata minaccia di sicurezza. Alti funzionari Usa hanno spiegato che l'avvertimento era legato a specifiche minacce relative allo Stato islamico K, branca afghana dell'Isis, con il potenziale uso di veicoli bomba. Australia, Regno Unito e Nuova Zelanda avevano avvertito oggi i loro cittadini di una "minaccia molto alta di attacco terroristico".

Articolo in aggiornamento