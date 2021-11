Afghanistan, esplosioni e spari all’ospedale di Kabul, vittime e feriti Secondo una prima ricostruzione, in azione sarebbero entrati alcuni attentatori suicidi che si sarebbero scagliati contro il posto di blocco dei militari afghani sulla via di accesso all’ospedale militare di Kabul. Da quel momenti sarebbe nato un conflitto a fuoco a cui ha fatto seguito la seconda esplosione.

A cura di Antonio Palma

Giornata di sangue a Kabul dove due violente esplosioni all'ospedale militare hanno squassato la capitale dell’Afghanistan nella mattinata di martedì colpendo diverse persone e facendo morti e feriti. Come spiegato da un portavoce dei talebani, la prima esplosione è avvenuta davanti all'ospedale militare Sardar Mohammad Daud Khan, nel centro della capitale afghana, seguito poi da spari di armi da fuoco automatiche e da un’altra esplosione avvenuta poco lontano. Le deflagrazioni hanno investito numerose persone ma al momento non è chiaro il bilancio di morti e feriti che comunque appare grave.

Un medico del vicino ospedale civile ha parlato di almeno sette persone ferite che son arrivati al locale pronto soccorso: sono tutti maschi tra cui in condizioni critiche. Emergency invece ha parlato di altri nove feriti che sono stati portati nel suo ospedale di Kabul. “Esplosioni nel quartiere PD10, 9 i feriti arrivati finora al nostro ospedale” si legge in un tweet dell’organizzazione umanitaria. “Almeno 19 persone sono state uccise e 43 ferite", riferisce invece Al Jazeera citando fonti del ministero dell'Interno. Un funzionario talebano alla France Presse ha riferito che l'attacco all'ospedale militare di Kabul sarebbe stato compiuto da un attentatore suicida in motocicletta, che si è fatto esplodere all'ingresso della struttura, accompagnato da alcuni uomini armati. LA stesa fonte ha riferito che l'attacco si è concluso e che tutti gli assalitori sono morti.

Secondo alcuni testimoni, si sarebbe trattato di un vero e proprio attacco davanti alla struttura ospedaliera già presa di mira numerose volte in passato. Secondo una prima ricostruzione non ancora confermata, in azione sarebbero entrati alcuni attentatori suicidi che si sarebbero scagliati contro il posto di blocco dei militari afghani sulla via di accesso all'ospedale. Da quel momenti sarebbe nato un conflitto a fuoco a cui ha fatto seguito la seconda esplosione. Sul posto son intervenute numerose forze di sicurezza dei talebani.