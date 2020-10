Un bambino di pochi mesi di vita, Martin, si è miracolosamente salvato da uno spaventoso incidente aereo in cui hanno pero la vita il padre e la madre. La tragedia nelle campagne del comune di Ubaté, nel nord del dipartimento di Cundinamarca, in Colombia. A pilotare il velivolo, un bimotore, era proprio il padre del piccolo, Fabio Grandas Ramírez, medico ed esperto pilota che è deceduto insieme alla mogie, l'avvocato Mayerly Díaz Rojas, e a un'altra donna che viaggiava con loro. Il dramma si è consumato martedì pomeriggio ora locale, la notte tra martedì e mercoledì in Italia, quando l'aereo ha dichiarato un'emergenza a bordo provando un atterraggio di emergenza che però non è riuscito.

Il piccolo velivolo era decollato da Santa Marta e avrebbe dovuto atterrare all'aeroporto di Guaymaral, a circa settanta chilometri dal luogo dello schianto. Quando i primi soccorritori sono arrivati sul posto credevano che ormai non ci fosse più nulla da fare per gli occupanti dell'aereo visto lo schianto e le condizioni del mezzo. Per questo è stata grandissima la sorpresa quando dalla carcassa del velivolo sono giunti i vagiti del neonato ancora in vita. il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale. "Il piccolo ha traumi al torace e all'addome ed è stabile" hanno spiegato dall'ospedale di Bogotà dove è stato poi trasferito.

Messaggi di cordoglio per la morte del medico e della moglie son arrivati da tutto il Paese. Fabio Grandas Ramírez infatti aveva lavorato per diversi importanti ospedali ed era conosciuto anche per la sua attività nella Civil Air Patrol, un'associazione che svolge attività di assistenza sanitaria presso le popolazioni più remote e vulnerabili del Paese proprio con elicotteri e aerei. Finora le ragioni dell'incidente sono sconosciute. Le autorità hanno indicato che inizieranno le indagini. "Il personale investigativo sugli incidenti dell'aeronautica civile è già in servizio, sta eseguendo la procedura stabilita dall'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile per chiarire le cause dell'incidente" ha spiegato l'autorità per l'aviazione colombiana.