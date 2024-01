Adescati con app di incontri, drogati e rapinati: “È Spaventoso”, allarme per i turisti in Colombia Secondo l’avvertimento emesso dall’ambasciata statunitense a Bogotà, sempre più turisti stranieri in Colombia sono vittime di questi reati e negli ultimi due mesi dello scorso anno si sono registrati almeno 8 morti sospette legate a incontri avvenuti grazie ad app di appuntamenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attirati con app di incontri online ma poi drogati durante gli appuntamenti, lasciati privi di sensi e rapinati, in alcuni casi con esiti tragici. È la sequenza che nell'ultimo anno ha coinvolto sempre più turisti stranieri in Colombia, spingendo addirittura l'ambasciata statunitense a lanciare un avviso di allerta ai propri concittadini. Secondo l'avvertimento emesso nei giorni scorsi dall'ambasciata americana a Bogotà, infatti, negli ultimi due mesi dello scorso anno si sono registrati almeno 8 morti sospette legate a incontri avvenuti in casa grazie ad app di appuntamenti.

"I criminali utilizzano le app di appuntamenti per attirare le vittime affinché si incontrino in luoghi pubblici come hotel, ristoranti e bar, per poi aggredirle e derubarle", spiega l'avviso di sicurezza pubblicato dall'ambasciata statunitense, rivelando un pericoloso incremento di questo tipo di reati e mettendo in guardia dall'uso di simili app.

Secondo le autorità diplomatiche di Washington, nel corso dell'ultimo anno in Colombia vi è stato un aumento considerevole di segnalazioni di aggressione a stranieri che riguardavano l'uso di applicazioni di appuntamenti online per adescare le vittime e rapinarle, sia con la forza sia con l'uso di sedativi per drogarle.

Il modus operandi è sempre lo stesso, dopo aver attirato l'altro con messaggi e foto, si organizza l'incontro anche nel luogo concordato dalla vittima. Infine l'invito a bere qualcosa a cui però viene aggiunta qualche sostanza stordente. "È semplicemente spaventoso trovarsi lì dopo, drogati, svenuti" ha raccontato alla Cnn una delle vittime. L'uomo è stato derubato di tutto ma si sente fortunato perché sarebbe potuto andare peggio.

"Avrebbe potuto fare qualsiasi cosa. Se ci pensi, è semplicemente spaventoso essere lì, drogato, svenuto, incapace di difendersi" ha sottolineato l'uomo che ha denunciato tutto alla polizia. Questo tipo di aggressioni sono comunque sottostimate perché chi ne è vittima spesso prova imbarazzo e non denuncia.

Le zone più interessate sono le grandi città come Cartagena e Bogotà e Medellin. In quest'ultima tra il 1 novembre e il 31 dicembre 2023 si sono registrate addirittura otto morti sospette di privati ​​cittadini statunitensi. Secondo l’Osservatorio del Turismo del Personale Distrettuale di Medellin, il numero di furti commessi contro i visitatori stranieri è aumentato del 200% nel terzo trimestre del 2023 rispetto all’anno precedente e le morti violente di visitatori stranieri sono aumentate del 29%.