Accende sigaretta al bar ma una nuvola di fuoco li circonda, il video è drammatico: tragedia sfiorata in Brasile

Un semplice gesto come accendere una sigaretta all’aperto seduti ai tavoli di un bar si stava trasformando in una tragedia di enormi proporzioni in Brasile dove un gruppo di amici è scampato per un soffio al fuoco quando una nuvola di fiamme li ha circondati improvvisamente rischiando di ustionarli. La scena è stata ripresa anche in un video delle telecamere di sorveglianza del locale a Timon, in Brasile, che ha immortalato i drammatici momenti.

Come si vede nel filmato, tutto è iniziato quando un uomo ha accesso una sigaretta con un fiammifero gettandolo poi a terra. Un istante dopo una nuvola di fuoco li ha letteralmente circondati costringendoli a una fuga repentina per evitare di essere ustionati. Le fiamme sono poi arretrate fino a un camion cisterna che stava scaricando carburante nella stazione di servizio.

A scatenare le fiamme infatti sarebbero stati proprio i vapori della benzina che gli addetti stavano riversano nei serbatoi sotterranei della stazione di servizio, a pochi metri dai tavoli del bar. Fortunatamente gli addetti hanno avuto la prontezza di riflessi di prendere due estintori che hanno soffocato in tempo le fiamme prima che si propagassero. Colpite anche una motocicletta e una vettura ferma ma non si segnalano danni seri e soprattutto nessun ferito.

Secondo un addetto della stazione di servizio, i dipendenti avrebbero chiesto ai clienti di allontanarsi a causa del rischio rappresentato dalle operazioni di scarico del carburante ma questi avrebbero ignorato l’avvertimento sentendosi al sicuro perché li separavano alcuni metri dalla benzina.

In realtà quando qualcuno accende una sigaretta in un ambiente in cui sono presenti vapori di benzina basta una scintilla per scatenare un incendio. Ciò che in realtà brucia non è il liquido, ma il vapore che produce e una semplice scintilla può causare un'esplosione. Il vapore inoltre può essere trasportato dal vento e raggiungere anche luoghi distanti diversi metri.

Per questo durante le operazioni di scarico del carburante è necessario isolare l'area e non è consentito fumare in alcun modo. Nel caso specifico, secondo i vigili del fuoco di Timon, l'area esterna con tavoli e sedie, dove il giovane ha acceso la sigaretta, non era inclusa nel piano di sicurezza antincendio della stazione di servizio. Per questo partirà una ispezione per stabilire se la struttura continua a garantire la sicurezza per i clienti e i dipendenti.