“Abbiamo la borsa di studio per lasciare Gaza ma l’ambasciata italiana non risponde”: l’appello di 38 studenti

I corridoi universitari da Gaza sono chiusi da mesi, e gli studenti vincitori di borse di studio nei nostri atenei non ricevono risposte dall’ambasciata: “Ci hanno promesso di restare vicino al telefono, ma da loro c’è solo silenzio”, denuncia a Fanpage.it Mohammed Al-Ashi portavoce dei 38 studenti ancora bloccati nella Striscia.

Mohammed Alashi durante la cerimonia di laurea, un mese prima dello scoppio della guerra

"Quando ho saputo di aver vinto la borsa di studio mi trovavo come al solito nella tenda, soffrivo per il caldo e la stanchezza, ma appena ho letto sono balzato in piedi e ho abbracciato forte mio padre, mi sembrava un sogno che si avverava. Adesso però l'ambasciata italiana non risponde alle mail, e al telefono dicono che la linea è riservata solo alle emergenze. È un muro di silenzio". A parlare da Gaza a Fanpage.it è Mohammed Al-Ashi, 22 anni, portavoce della rete dei 38 studenti bloccati nella Striscia.

Mohammed ha vinto una borsa di studio per l'Università di Roma Tor Vergata ma nonostante questo non è riuscito a partire, e come lui anche i suoi colleghi accettati in altri atenei italiani. Mesi fa, il Ministero degli Esteri ha attivato i corridoi universitari per permettere a studenti e ricercatori di Gaza di usufruire delle borse di studio vinte nelle nostre università. Secondo quanto riferisce la Farnesina a Fanpage.it, sono 157 gli studenti arrivati nel nostro paese, e oltre 1.500 quelli evacuati per altri motivi, come ragioni mediche o ricongiungimenti. La differenza è che questi ultimi corridoi non si sono mai chiusi, l'ultimo volo umanitario è partito nella notte del 9 febbraio, mentre quelli per gli studenti sono stati interrotti a novembre, nonostante ci siano ancora decine di giovani vincitori in attesa.

Mohammed è tra loro e ha deciso di fare rete con i suoi colleghi: "La maggior parte dei borsisti è partita mesi fa, ma 38 di noi continuiamo a essere bloccati a Gaza, anche se abbiamo borse di studio complete che coprono tutte le spese. Siamo stati lasciati indietro. E la cosa più dolorosa è la totale assenza di comunicazione".

Come apprendiamo, le università interessate sono in tutta Italia: l'università di Milano attende 8 studenti; quella di Bologna 7; l'università della Calabria 5; poi ci sono Camerino; Trieste; Insubria e altre. Per un totale di 18 diversi atenei.

Mohammed ha saputo di essere stato accettato il 14 novembre 2025: "A me come ad altri è stato fatto promettere di ‘restare vicini al telefono', e per noi in questi mesi è diventato un ricordo ossessivo. Da quel momento abbiamo provato in tutti i modi a ottenere informazioni, ma abbiamo ricevuto solo silenzio. Quando proviamo a chiamare ci rimandano alle stesse e-mail a cui non risponde nessuno".

Gli studenti di Gaza credevano che la loro vita sarebbe cambiata per sempre, invece sono entrati in un limbo dal quale non riescono a uscire a causa della speranza delusa due volte, la prima dalla guerra e la seconda dal silenzio dell'ambasciata: "Dall'inizio della guerra siamo stati privati di tutto, abbiamo perso il diritto all'istruzione per quasi due anni e mezzo. Questo è un disastro per una generazione che valorizza l'apprendimento sopra ogni altra cosa. Per noi l'istruzione non è solo una scelta, è la nostra identità ed è anche l'unico strumento che ci rimane per costruirci un futuro".

"Ho deciso di studiare in Italia dopo aver visto il Padrino"

Mohammed e i compagni di corso all’Oxford Centre di Gaza, prima dell’occupazione

Prima del 7 ottobre 2023 Mohammed era uno studente modello: "Mi sono laureato con lode nel tempo record di 3 anni invece di 4 all'Università Al-Azhar. Era il settembre 2023, un mese prima dello scoppio della guerra. Volevo fondare una mia startup e intanto davo lezioni private agli altri studenti. Con l'arrivo della guerra tutto è stato distrutto".

Le ragazze e i ragazzi di Gaza hanno avuto nuova speranza quando in tutta Europa sono stati adottati dalle università programmi appositi per dare loro una nuova possibilità per studiare. E l'Italia ha fatto lo stesso: a maggio 2025 la CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane) ha creato lo Iupals, il progetto di borse di studio dedicato proprio ai giovani palestinesi attraverso l'esonero dalle tasse universitarie, i finanziamenti per l'alloggio, per i pasti e per l'assicurazione sanitaria.

Gli studenti di Gaza però non possono partire e basta. C'è bisogno che i Ministeri degli esteri dei singoli paesi di arrivo attivino dei corridoi appositi in accordo con Israele e con i paesi di transito, come più volte ha sottolineato la Farnesina.

Mohammed ha seguito un corso di laurea in lingua inglese e avrebbe potuto fare domanda per Regno Unito e Irlanda, ma ha preferito l'Italia per amore del nostro paese: "Studiare in Italia è un sogno per molti, ma il primo giorno in cui ho iniziato a desiderarlo è stato quando ho visto il film Il Padrino con mio padre in televisione quando ero piccolo. All'inizio del film, quando la famiglia era riunita, ballava e cantava al matrimonio della sorella, sono rimasto molto colpito dalla cultura perché mi sembrava molto simile alla nostra. Da quel momento, il mio sogno è diventato quello di visitare l'Italia. Dopo essere cresciuto un po' e aver fatto ricerche approfondite, ho scoperto che l'Italia è molto interessata alla scienza e ha molto prestigio nel campo dell'istruzione, quindi mi sono impegnato e ho lavorato sodo per poter studiare lì".

Dopo tanto impegno è riuscito a rientrare nel gruppo di 97 vincitori del progetto Iupals, ma per lui non è stato predisposto nessun volo, e non sa perché.

L'appello degli studenti lasciati a Gaza: "La Farnesina rompa il silenzio"

Mohammed e gli altri palestinesi vincitori delle borse di studio hanno scelto di lanciare un appello all'Italia: "La nostra speranza continua a essere riposta nel governo italiano affinché continuino i loro sforzi per salvare il nostro futuro. Facciamo appello al Ministero degli Affari Esteri italiano affinché rompa questo silenzio e includa i restanti studenti nella prossima evacuazione. Non lasciate che il nostro percorso accademico finisca prima ancora di iniziare".

E si rivolgono anche ai cittadini che in questi mesi sono scesi in piazza a più riprese per la causa palestinese: "Non dimenticatevi di noi. Vi chiediamo di far sentire la vostra voce a nostro nome e di chiedere che ci sia permesso di iscriverci alle nostre università prima che il secondo semestre vada perso".

La volontaria: "Riattivare i corridoi per studenti provenienti da contesti di guerra"

Secondo i dati forniti a Fanpage.it dai volontari che in questi mesi stanno facendo da ponte tra le università italiane e Gaza, sono oltre 50 gli studenti ancora in attesa di essere evacuati verso l'Italia. Si tratta di giovani vincitori di borse di studio IUPALS, AFAM e del programma Erasmus+.

"Si tratta di ragazze e ragazzi che hanno già superato selezioni e ottenuto lettere di ammissione, e che dovrebbero essere qui, nelle nostre università, a studiare e costruire il proprio futuro – spiega Annette Palmieri, la volontari che in questi mesi ha accompagnato in Italia decine di studenti – L’istruzione non è un privilegio, è un diritto fondamentale e in questo caso anche uno strumento di protezione. I corridoi universitari hanno salvato molte vite e hanno garantito la continuità accademica a studenti provenienti da contesti di guerra, per questo devono essere riattivati con urgenza".

Palmieri in questi mesi ha perso i contatti con diversi studenti, con alcuni è successo perché hanno accettato borse in atenei di altri paesi, ma altri sono semplicemente spariti. "Le università e le istituzioni hanno una responsabilità chiara: non voltarsi dall’altra parte", conclude l'attivista.