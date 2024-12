Abbandona neonata in una borsa di tela nel Bronx, il responsabile ripreso dalle telecamere di sorveglianza Ha abbandonato una neonata davanti a un’abitazione di Reverend James Polite Avenue, nel Bronx, poi si è allontanata senza sapere di essere ripresa dalle telecamere: ora le forze dell’ordine di New York cercano la persona responsabile di quanto accaduto nella serata di ieri, lunedì 30 dicembre. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gabriella Mazzeo

123 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bambina appena nata è stato lasciata in una busta della spesa in un quartiere del Bronx di New York. A trovare la piccola sulla Reverend James Polite Avenue, alcuni passanti che hanno riconosciuto la neonata avvolta in una coperta e addormentata in una borsa di tela. La piccola è stata portata in ospedale per accertamenti, ma secondo i medici sta bene. La polizia si è messa sulle tracce di chi ha abbandonato la neonata nella giornata del 30 dicembre.

Secondo quanto reso noto dalle forze dell'ordine, la bimba è stata soccorsa in lacrime intorno alle 6 di domenica mattina e la persona che l'ha lasciata davanti a un'abitazione è stata ripresa da alcune telecamere di videosorveglianza. Il sospettato in questione è stato ripreso mentre, col viso coperto, cammina nervosamente davanti al vialetto dell'abitazione privata di Reverend James Polite Avenue per poi lasciare intorno alle 6 del mattino la borsa di tela con la neonata all'interno.

Dopo aver lasciato la borsa, il sospettato si è allontanato in pochi secondi. I passanti che hanno ritrovato la neonata ha raccontato di aver ricevuto la telefonata di un amico che, tornando da una Moschea, aveva udito il suo pianto.

"Ho chiamato il 911, faceva freddo – ha spiegato il testimone -. Ho portato la bimba dentro casa anche se non volevo toccare le prove, ma non volevo che congelasse. Non avrei mai pensato di assistere a una cosa del genere".

Le autorità hanno chiesto a chiunque abbia ulteriori informazioni su quanto accaduto nella serata del 30 dicembre e sull'identità della persona che potrebbe aver lasciato la neonata davanti all'abitazione di Reverend James Polite Avenue, nel Bronx, di contattare la hotline Crime Stoppers del NYPD al numero 1-800-577-TIPS (8477) o, per coloro che parlano spagnolo, al numero 1-888-57-PISTA (74782).