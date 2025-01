video suggerito

A Gaza 81 morti nelle ultime 24 ore, Hamas annuncia: "Stasera la firma dell'accordo con Israele" Secondo una fonte di Hamas sarà firmato questa sera l'intero accordo tra Hamas e Israele per il cessate il fuoco a Gaza e il rilascio degli ostaggi. Intanto, sono continuati i raid: almeno 81 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore nel territorio palestinese.

Cresce l'attesa per la firma dell'accordo tra Hamas e Israele sulla tregua a Gaza. Dopo l'annuncio dato ieri sera prima da Donald Trump e poi da Joe Biden, una fonte dell'organizzazione islamista ha dichiarato questa sera al sito d'informazione palestinese Shebakt Quds che tutte le controversie e le interpretazioni che Israele ha suscitato riguardo ad alcune clausole dell'accordo sono state risolte. L'intera intesa, che prevede il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, verrà dunque firmata questa sera. Lo riferisce Walla.

Tuttavia, una fonte diplomatica israeliana ha nuovamente affermato che gli ultimi dettagli dell'accordo per il rilascio degli ostaggi non sono ancora stati finalizzati. A scriverne è il Times of Israel: "Il Primo Ministro Netanyahu è irremovibile sulla necessità di finalizzare tutti i dettagli dell'accordo prima di sottoporlo all'approvazione del Gabinetto e del Governo", ha dichiarato la fonte ai giornalisti, affermando che Israele ha costretto Hamas a fare marcia indietro rispetto alle richieste dell'ultimo minuto sul Corridoio Philadelphia. "Questa insistenza sembra dare i suoi frutti, ma finché non ci sarà un accordo completo, Netanyahu non convocherà il gabinetto e il governo", ha dichiarato la fonte. Secondo i media ebraici, il gabinetto dovrebbe riunirsi domani mattina e l'accordo dovrebbe entrare in vigore alla fine de weekend.

La tregua, secondo quanto annunciato ieri, dovrebbe infatti cominciare ufficialmente domenica 19 gennaio. Ma intanto sono continuati i raid. Secondo quanto annunciato dal ministro della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, sono almeno 81 le persone uccise nel territorio palestinese nelle ultime 24 ore, da quando cioè è stato annunciato l'accordo per il cessate il fuoco.

Nella notte, l'aeronautica militare israeliana (Iaf) ha colpito e ucciso a Gaza Muhammad Hasham Zahedi Abu Al-Rus, membro della cellula terroristica Nukhba, la più estremista di Hamas, responsabile dell'infiltrazione in Israele il 7 ottobre 2023 e del massacro al festival Nova. Lo rende noto l'Idf. In differenti operazioni, l'Iaf ha colpito circa 50 obiettivi terroristici nella Striscia, tra cui terroristi di Hamas e Jihad islamica palestinese, siti militari e depositi di armi. Secondo Al Jazeera, sono almeno 20 le persone uccise in un raid dell'Idf alla città di Jabalia, nel nord della Striscia; molte altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie degli edifici distrutti e altre ancora hanno riportato ferite gravi.