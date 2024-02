A 25 anni annuncia la sua morte su LinkedIn dopo aver combattuto contro un tumore raro Daniella Thackray, una ragazza inglese di Leeds, ha annunciato la sua morte di cancro con un post su LinkedIn. La giovane donna, che lavorava come responsabile delle risorse umane, ha chiesto alla sua famiglia di pubblicare un aggiornamento che aveva scritto prima del decesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Daniella Thackray, una 25enne inglese di Leeds, ha annunciato la sua morte di cancro con un post su LinkedIn. La giovane donna, che lavorava come responsabile delle risorse umane, ha chiesto alla sua famiglia di pubblicare un aggiornamento che aveva scritto prima del decesso, avvenuto la scorsa settimana a causa di colangiocarcinoma, noto anche come cancro del dotto biliare, una rara forma di tumore che si verifica quando le cellule anomale nei dotti biliari, piccoli tubi che collegano il fegato e la cistifellea all'intestino tenue, iniziano a diplicarsi e crescere in modo incontrollato.

Nel suo post, che nel giro di pochi giorni ha ottenuto decine di migliaia di visualizzazioni, Daniella ha scritto di quanto "amava la vita" nonostante avesse contratto "questa malattia orribile e crudele". "Se stai leggendo significa che sono morta a causa della mia battaglia contro il cancro e la mia famiglia sta pubblicando il mio messaggio finale per mio conto". "Innanzitutto – prosegue la giovane – voglio solo dire che non tutti i tumori sono causati da scelte di vita, in alcuni casi è genetica o purtroppo accade e basta".

"Nel mio caso – continua la 25enne – nonostante fossi molto sana e attiva, si è sviluppato un cancro nei miei dotti biliari che non era causato da nulla sotto il mio controllo, e la mia vita non è più stata la stessa". Con il suo post Danielle ha affermato di voler incentivare la ricerca su quel raro tipo di tumore, nella speranza che altri in futuro possano essere curati efficacemente.

La ragazza ha affermato: "Anche se non possiamo controllare ciò che ci accade, possiamo controllare il modo in cui reagiamo. Ho scelto di non piangere la vita che stavo perdendo nonostante fossi così devastata, ma di godermi invece ogni momento che mi restava". La giovane ha invitato i suo followers a "fare tutto ciò che ti rende felice e non lasciare che nessuno ti tolga la gioia della vita", aggiungendo "tutto ciò che ho ottenuto era ciò che volevo". Quasi 3mila utenti di LinkedIn hanno commentato il post di Danielle Thackray.