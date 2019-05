Un uomo di 52 anni è stato tratto in arresto dalla polizia inglese con l'accusa di omicidio in relazione alla morte di Eric Sanfilippo, il 23enne originario di Prato, residente nella frazione di Marti, il cui cadavere è stato trovato sabato scorso in un cassonetto lungo una strada nei pressi di un supermercato vicino allo stadio dell’Arsenal, a Londra. Gli inquirenti al momento non hanno rivelato l'identità della persona portata in carcere. Nella capitale inglese oggi arriveranno i genitori del ragazzo italiano con un volo da Pisa. Del caso si sta occupando anche il consolato italiano a Londra che sta tenendo i rapporti con la polizia e i familiari del ragazzo, che da qualche mese aveva trovato un impiego come cameriere in un ristorante della zona. Cosa sia accaduto per giungere al delitto è ancora da chiarire. Gli inquirenti si sono limitati a confermare l'identità della vittima e l'avvenuto arresto, il giorno successivo, del presunto autore dell'omicidio.

Eric Sanfilippo era partito per Londra l'anno scorso e da qualche mese aveva trovato lavoro come cameriere. I suoi amici hanno riferito che era sereno e stava bene, e nulla faceva sospettare che potesse avere problemi. Il suo corpo senza vita è stato però ritrovato in un cassonetto della spazzatura a quanto pare senza evidenti segni di violenza: sarà l'autopsia a stabilire quali siano state le cause del decesso. L'uomo arrestato perché sospettato di aver ucciso l'italiano è stato rilasciato ma continua ad essere indagato e deve rimanere a disposizione degli inquirenti. Anche la Farnesina sta seguendo attentamente la vicenda. “Attraverso il consolato italiano a Londra stiamo seguendo da vicino la vicenda della morte di Eric Sanfilippo – spiegano al Tirreno dall’ufficio che cura i rapporti con la stampa –. Allo stesso modo ci stiamo tenendo in contatto con le autorità britanniche e con la famiglia, qualora emergessero sviluppi dagli accertamenti in corso”.