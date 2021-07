Scadenze fiscali agosto 2021: il calendario delle date da ricordare Il mese di agosto 2021 sarà ricco di scadenze fiscali. Si va dal saldo delle rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle sospese, passando per gli appuntameti IRES, IRAP e IRPEF (anche per quanto riguarda il regime della cedolare secca), fino alla presentazione della dichiarazione sostitutiva per gli over 75 che vogliono essere esonerati dal pagamento del Canone Rai. I giorni da ricordare secondo lo scadenzario dell’Agenzia delle Entrate sono: 2 agosto, 20 agosto, 25 agosto e 31 agosto.

A cura di Daniela Brucalossi

Anche durante agosto, mese di vacanza per molti italiani, è necessario prestare attenzione al calendario fiscale. Le date da segnare in rosso sono quattro ma ricchissime di scadenze. Si partirà il 2 agosto, ultimo giorno utile per saldare le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio delle cartelle sospese. Il 20 agosto ci saranno i consueti appuntamenti IVA, IRES, IRAP e IRPEF (anche per quanto riguarda il regime della cedolare secca). Inoltre, gli over 75 potranno presentare la dichiarazione sostitutiva per l'esonero dal Canone Rai. Il giorno 25 gli operatori intracomunitari dovranno presentare gli elenchi riepilogativi mensili INTRASTAT. Mentre il 31 agosto cadranno le ultime scadenze IRPEF e l'ultimo giorno utile per avvalersi del ravvedimento operoso. Esaminiamo nel dettaglio il calendario fiscale di agosto.

2 agosto:

Rottamazione ter e saldo e stralcio / entro questa data dovranno essere saldate la rata di rottamazione ter dovuta originariamente entro il 28 febbraio 2020 e la rata del saldo e stralcio del 31 marzo 2020.Saranno considerati validi i pagamenti effettuati anche con qualche giorno di ritardo, ma non oltre il 9 agosto.

20 agosto:

IRPEF / per i non titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021: versamento seconda rata Irpef, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%

IRPEF/ per i non titolari di partita IVA – esclusi i soggetti che partecipano in attività economiche per le quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale – che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021: versamento seconda rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%

IRPEF / per i titolari di partita IVA che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021: versamento terza rata Irpef, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

Imposta sostitutuva / per i sostituti d'imposta: versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione

IRES / per i soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021: versamento terza rata a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 dell'Ires, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

IRES / per i soggetti Ires – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2021: versamento seconda rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

IRAP / per i titolari di partita Iva – che esercitano attività economiche per le quali NON sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità – che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 giugno 2021: versamento terza rata delI'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%

IRAP / per i titolari di partita Iva – soggetti non interessati dall'applicazione degli ISA e non forfettari – che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 30 luglio 2020 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001: versamento 2° rata delI'Irap a titolo di saldo per l'anno 2020 e di primo acconto per l'anno 2021, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%

IVA / per i contribuenti Iva mensili: liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

IVA / per i contribuenti Iva trimestrali: versamento dell'IVA dovuta per il secondo trimestre

IVA / per gli enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Cedolare secca / Per titolari di partita Iva: versamento terza rata della cedolare secca a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021

Cedolare secca / per i non titolari di partita Iva: versamento seconda rata della cedolare secca a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021

Per i sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Canone Rai / per gli ultrasettantacinquenni: presentazione della dichiarazione sostitutiva per l'esonero dal Canone Rai

Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972: versamento imposta sugli intrattenimenti

Tobin Tax / versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente; versamento imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente; versamento imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente

25 agosto:

INTRASTAT / per gli operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE

31 agosto: