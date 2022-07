Quando arriva la quattordicesima a luglio 2022 e a chi spetta: le novità per pensionati e non A luglio riceveranno la quattordicesima i lavoratori dipendenti il cui contratto collettivo nazionale ne prevede l’erogazione e i pensionati in possesso dei requisiti reddituali che compiranno il 64esiimo anno d’età entro il prossimo 31 luglio. Vediamo come si calcolano gli importi.

A cura di Daniela Brucalossi

La quattordicesima mensilità è una somma aggiuntiva corrisposta dall'Inps a luglio o a dicembre di ogni anno. Spetta ai lavoratori dipendenti di settori il cui contratto collettivo nazionale la prevede o che hanno stipulato un accordo aziendale che la prevede in deroga al Ccnl. Come indicato anche nel messaggio 2592 dell'Istituto dello scorso 28 giugno, anche tutti i pensionati over 64 che annualmente percepiscono fino a due volte il trattamento minimo annuo (524,35 euro nel 2022). Non spetta ai lavoratori parasubordinati, autonomi, tirocinanti, stagisti, incaricati di prestazioni di lavoro occasionale e co.co.co e ai lavoratori dipendenti che non l'hanno maturata a causa di aspettativa e assenza non retribuita o assenza ingiustificata. Ma una proposta su un allargamento della quattordicesima è arrivata nelle scorse ore dal segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, che ha auspicato una mensilità in più a fine anno per tutti i lavoratori.

Quando viene erogata la quattordicesima a luglio

Per i lavoratori che ricevono la quattordicesima a luglio, la data esatta dell'erogazione dipende dal singolo contratto collettivo nazionale. Può essere erogata in concomitanza con lo stipendio oppure separatamente. Per quanto riguarda, invece, i pensionati, nel caso in cui maturino il requisito anagrafico necessario entro il 31 luglio (64 anni d'età) la quattordicesima verrà erogata sulla rata pensionistica del mese, in pagamento dal 1 luglio. Invece, per coloro che compiono 64 anni a partire dal 1° agosto, la liquidazione è prevista a dicembre.

A chi spetta la quattordicesima di luglio e a chi no

A luglio la quattordicesima spetta ai lavoratori dipendenti il cui contratto collettivo nazionale ne prevede l'erogazione nel settimo mese dell'anno. I lavoratori che la percepiscono a luglio sono quelli dei settori del turismo, del commercio e del terziario. Si troveranno la quattordicesima sul cedolino della pensione del mese anche i titolari di trattamento previdenziale che compiono il 64esimo anno d'età – uno dei requisiti necessari per riceverla – entro il prossimo 31 luglio.

Come si calcolano gli importi della quattordicesima mensilità

La quattordicesima corrisponde alla parte fissa di una mensilità piena percepita dal dipedente. Ma il lavoratore riceve la quota piena solo se ha avuto un rapporto continuativo con il datore di lavoro nei 12 mesi precedenti l'erogazione. In caso contrario, riceve una quota (rateo) proporzionale al periodo in cui ha prestato l'attività. Supponendo che il lavoratore sia stato assunto il 1 gennaio 2022 e che, in base al suo Ccnl, la quattordicesima venga erogata il 30 giugno avrà maturato sei ratei e quindi la quattordicesima corrisponderà alla metà di uno stipendio mensile. Non bisogna dimenticarsi, però, che la quattordicesima è soggetta alle trattenute fiscali e previdenziali e concorre alla maturazione del Tfr.

Per quanto riguarda, invece, i pensionati, l'Inps ha predisposto un calcolo fisso basato sul trattamente minimo annuo.

Con una pensione annua fino a 1,5 volte il trattamento minimo (524,35 euro nel 2022):

fino a 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti e fino a 18 per gli autonomi: 437 euro;

dai 15 ai 25 anni di contribuzione per i dipendenti e dai 18 ai 28 per gli autonomi: 546 euro;

oltre i 25 per i dipendenti e oltre i 28 per gli autonomi: 655 euro;

Con una pensione annua da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo (524,35 euro nel 2022):

fino a 15 anni di contribuzione per i lavoratori dipendenti e fino a 18 per gli autonomi: 336 euro;

dai 15 ai 25 anni di contribuzione per i dipendenti e dai 18 ai 28 per gli autonomi: 440 euro;

oltre i 25 per i dipendenti e oltre i 28 per gli autonomi: 504 euro;

Letta: "Quattordicesima per tutti i lavoratori"

Molti lavoratori sono esclusi dall'erogazione della quattordicesima mensilità. Nelle scorse ore il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, ha auspicato perciò un'estenzione dello stipendio aggiuntivo a tutti i lavoratori per far fronte a un periodo caratterizzato da una forte ripresa dell'inflazione. "Immagino un'operazione strutturale di taglio del cuneo che parta a gennaio prossimo – ha spiegato Letta in un'intervista – ma preceduta da un intervento che si sviluppi nella seconda metà dell'anno per far arrivare ai lavoratori in busta paga una sorta di quattordicesima, una mensilità in più".