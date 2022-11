Perché le bollette del gas calano a ottobre e quanto risparmieranno famiglie e imprese Dopo mesi di rincari vertiginosi Arera ha annunciato un calo delle bollette del gas per ottobre, anche se i costi restano ancora altissimi rispetto agli anni passati.

A cura di Tommaso Coluzzi

La bolletta del gas calerà, finalmente. La buona notizia arriva da Arera – l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – che con un comunicato fissa il costo dell'energia a 78,05 €/MWh. Così cala la bolletta gas per le famiglie ancora in tutela. In questo modo – nonostante i record nei mercati all'ingrosso della scorsa estate – la famiglia tipo, per i consumi effettuati nel mese di ottobre, riceverà una bolletta ridotta del 12,9% rispetto al terzo trimestre del 2022. Tutto ciò è possibile grazie all'applicazione del nuovo metodo di aggiornamento mensile, spiegano. Si è passati, infatti, da un sistema basato sull'aggiornamento dei prezzi per trimestre a uno mensile. Funziona così:

In base al nuovo metodo di calcolo introdotto a luglio dall'ARERA, la componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento (CMEMm), applicata ai clienti ancora in tutela, viene aggiornata come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano (il PSV day ahead) e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento.

Su questi numeri viene calcolato il costo dell'energia. Il punto, però, è che il prezzo della materia è sceso. Così si vede una prima riduzione che – vale la pena di specificarlo – non riguarda però l'elettricità, che ha un calcolo differente. Ma non solo: il calo è evidente, ma solo rispetto ai mesi scorsi. Spiegano ancora da Arera:

In termini di effetti finali, la spesa gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (compreso tra il 1° novembre 2021 e il 31 ottobre 2022) è di circa 1.702 euro, +67% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (1° novembre 2020 – 31 ottobre 2021).

Insomma, a ottobre si risparmierà qualcosina rispetto all'estate, ma i prezzi delle bollette sono ancora fuori controllo. "Non abbassiamo la guardia – conferma Stefano Besseghini, presidente di Arera – ma le percentuali non devono trarre in inganno. I valori rimangono molto alti rispetto al passato e, se è vero che hanno avuto un impatto modesto per le famiglie nel periodo estivo, determineranno bollette più impegnative con il crescere dei consumi della stagione invernale, con prezzi che sono previsti in risalita per la maggiore domanda dei mesi freddi".