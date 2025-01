video suggerito

Monte dei Paschi di Siena vuole comprare Mediobanca, cosa significa per i correntisti Monte dei Paschi di Siena ha annunciato una ops (offerta pubblica di scambio) per prendersi Mediobanca. Dall'unione delle due banche nascerebbe "un nuovo campione nazionale nel settore bancario", ha sottolineato Mps. Mediobanca può ancora opporsi, le trattative sono in corso. In ogni caso, i correntisti non dovrebbero subire cambiamenti immediati.

A cura di Luca Pons

L'attenzione torna a concentrarsi sul ‘risiko' delle banche: dopo il caso di Unicredit e Bpm emerso a novembre, è arrivata un'altra offerta che riguarda due grandi istituti nazionali. Monte dei Paschi di Siena ha infatti annunciato di aver lanciato un'offerta pubblica di scambio (o Ops) totalitaria su Mediobanca. La valutazione della banca milanese è di 13,3 miliardi di euro. La trattativa potrebbe essere lunga e intricata, dato che coinvolge sia grossi azionisti privati che il governo. Ma per i clienti non dovrebbero esserci preoccupazioni: non è atteso un cambiamento immediato delle condizioni, se anche lo scambio dovesse andare in porto.

L'offerta di Mps consiste in uno scambio di azioni: gli azionisti di Mediobanca riceverebbero 2,3 titoli di Monte dei Paschi per ogni azione di Mediobanca che hanno. In sostanza, quindi, il prezzo sarebbe di poco meno di 16 euro ad azione. Mps ha affermato, anche se la trattativa non è ancora chiusa, che dall'unione dei due gruppi "nasce un nuovo campione nazionale nel settore bancario italiano, che si posiziona al terzo posto nei segmenti chiave, con una forte complementarità di prodotti e servizi e caratterizzato da un business mix altamente diversificato e resiliente, con rilevanti sinergie industriali".

Il nuovo gruppo, ha continuato la banca senese, "proteggerà e favorirà lo sviluppo dei due già forti brand Mps e Mediobanca, preservandone il posizionamento e le competenze uniche e consentendo alle famiglie e alle imprese italiane di accedere a una piattaforma di servizi bancari più ampia e integrata". Oggi Monte dei Paschi è una banca più specializzata nei prestiti a imprese e famiglie, mentre Mediobanca è una banca d'affari, che si occupa soprattutto di gestione di patrimoni e consulenza.

La trattativa è in corso, ma non è detto che si chiuda in tempi brevi. Mediobanca ha sempre la possibilità di rifiutare l'offerta. Ci sono diversi elementi delicati da tenere in considerazione. La banca milanese controlla anche il 13% di Assicurazioni Generali, di cui è principale azionista. Due famiglie sono particolarmente coinvolte: i Del Vecchio con la holding Delfin, e il gruppo Caltagirone. Insieme, controllano nel complesso il 27,6% di Mediobanca e il 15% di Monte dei Paschi.

Non solo, ma in Mps è un azionista di peso anche il governo. Il ministero dell'Economia controlla l'11,7% dell'istituto senese. Dunque le decisioni sul futuro della banca passeranno anche dalla linea politica dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Per quanto riguarda invece i correntisti delle due banche, al momento non c'è motivo di preoccuparsi o di aspettarsi forti cambiamenti. Come spiegato nel caso dell'offerta di Unicredit per comprare Banco Bpm, infatti, gli istituti mirano ad allargarsi per guadagnare di più, ma questo non deve necessariamente passare da un peggioramento delle condizioni offerte ai clienti. In questo caso, poi, si tratta di due banche che fino a oggi lavoravano in settori piuttosto diversi. Senza contare che, se emergessero delle situazioni di ‘monopolio' in cui i clienti possono essere svantaggiati, potrà arrivare un intervento dell'Antitrust.