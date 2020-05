Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla in conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il Decreto Rilancio a sostegno dell’economia italiana, delle imprese e delle famiglie. Conte parla di un “testo complesso, 55 miliardi, pari a due manovre. Ogni ora di lavoro pesava perché dovevamo intervenire quanto prima. Abbiamo impiegato un po’ di tempo, ma vi assicuro che non è stato un minuto di più di quello necessario. Ora il testo passerà al Parlamento”, afferma il presidente del Consiglio. Che aggiunge: “C’è un Paese in grande difficoltà, una comunità in grande sofferenza e la manovra per fronteggiare questa fase dell’emergenza contiene anche delle premesse perché questa ripartenza possa concretizzare una ripresa economica e sociale. Ci sono persone rimaste senza lavoro, senza un reddito, commercianti che rischiano di chiudere, imprenditori che non sanno se continuare. Il vostro grido di allarme non c’è mai sfuggito”.

Conte si sofferma poi su alcune delle misure, partendo dal bonus per gli autonomi, gli aiuti alle famiglie, il reddito di emergenza. Ma anche la cassa integrazione. Assicurando che ora è necessario far arrivare gli aiuti “in maniera semplice e rapida” a imprese e famiglie. Poi Conte parla del bonus per i lavoratori autonomi: “Agli autonomi prevediamo 600 euro subito, che andranno a chi ne ha già beneficiato arriveranno subito. E poi, con una seconda tranche, integriamo con un ristoro da mille euro. Che verrà erogato anche alle società. Le misure di sostegno per le imprese sono molto cospicue”. “Tagliamo 4 miliardi di tasse”, afferma il presidente del Consiglio, parlando sempre delle imprese. Il decreto rinvia tutti gli adempimenti a settembre, ricorda Conte, parlando anche degli affitti dei locali pagati che verranno recuperati.

Poi Conte riassume le principali misure del decreto: